У Києві представили офіційну форму збірної України для зимової Олімпіади в Італії

У Києві дали старт відліку 100 днів до початку XXV зимових Олімпійських ігор та презентували офіційну форму збірної України.
Головні тези:
- Презентовано офіційну форму збірної України на XXV зимові Олімпійські ігри в Італії.
- Дизайн форми відображає мотиви української ідентичності: гори, смереки, повітря Карпат та вишивка.
- Спортсмени тренуються як в Україні, так і за кордоном для конкурентоспроможності на Олімпіаді.
Україна представила офіційну форму збірної на зимову Олімпіаду
Участь в урочистому заході взяли президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, а також титуловані олімпійці минулих років та майбутні учасники Олімпійських ігор-2026.
Серед спортсменів були присутні, зокрема Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон та срібний призер з фристайлу, а також Віта Семеренко, олімпійська чемпіонка та бронзова призерка з біатлону.
Так, під час заходу було презентовано нову офіційну олімпійську форму національної збірної команди України. Дизайнерів екіпірування надихнули мотиви української ідентичності: гори, вічнозелені смереки, чисте повітря Карпат та золотаві візерунки української вишивки.
У коментарі журналістам Гутцайт зауважив, що формою вони задоволені, і що "для нас дуже важливо, щоб наша збірна була представлена на Олімпіаді, і не тільки представлена, а була красива, і щоб увесь світ ще раз побачив, що ми вистояли, що ми виборюємо свою незалежність, дякуючи нашим Збройним силам".
Наші спортсмени тренуються. У кого є можливість — тренуються в Україні, у кого немає можливості — тренуються за кордоном. Тому сподіваємось, що наша збірна буде не лише представлена на Олімпіаді, а буде конкурентною.
25-ті зимові Олімпійські ігри відбудуться в Італії (Мілан та Кортіна-дʼАмпеццо) з 6 по 22 лютого 2026 року.
