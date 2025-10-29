У Києві представили офіційну форму збірної України для зимової Олімпіади в Італії
У Києві представили офіційну форму збірної України для зимової Олімпіади в Італії

Національний олімпійський комітет України
форма

У Києві дали старт відліку 100 днів до початку XXV зимових Олімпійських ігор та презентували офіційну форму збірної України.

Головні тези:

  • Презентовано офіційну форму збірної України на XXV зимові Олімпійські ігри в Італії.
  • Дизайн форми відображає мотиви української ідентичності: гори, смереки, повітря Карпат та вишивка.
  • Спортсмени тренуються як в Україні, так і за кордоном для конкурентоспроможності на Олімпіаді.

Україна представила офіційну форму збірної на зимову Олімпіаду

Участь в урочистому заході взяли президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, а також титуловані олімпійці минулих років та майбутні учасники Олімпійських ігор-2026.

Серед спортсменів були присутні, зокрема Олександр Абраменко, олімпійський чемпіон та срібний призер з фристайлу, а також Віта Семеренко, олімпійська чемпіонка та бронзова призерка з біатлону.

Так, під час заходу було презентовано нову офіційну олімпійську форму національної збірної команди України. Дизайнерів екіпірування надихнули мотиви української ідентичності: гори, вічнозелені смереки, чисте повітря Карпат та золотаві візерунки української вишивки.

Під час заходу також відбувся телеміст зі спортсменами національної збірної, які перебувають на тренувальних зборах за кордоном.

У коментарі журналістам Гутцайт зауважив, що формою вони задоволені, і що "для нас дуже важливо, щоб наша збірна була представлена на Олімпіаді, і не тільки представлена, а була красива, і щоб увесь світ ще раз побачив, що ми вистояли, що ми виборюємо свою незалежність, дякуючи нашим Збройним силам".

Форма збірної України

Наші спортсмени тренуються. У кого є можливість — тренуються в Україні, у кого немає можливості — тренуються за кордоном. Тому сподіваємось, що наша збірна буде не лише представлена на Олімпіаді, а буде конкурентною.

25-ті зимові Олімпійські ігри відбудуться в Італії (Мілан та Кортіна-дʼАмпеццо) з 6 по 22 лютого 2026 року.

