В Киеве произошел взрыв на АТП. Погибли три человека
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве произошел взрыв на АТП. Погибли три человека

ДСНС Украины
В Киеве произошел взрыв на АТП. Погибли три человека
Читати українською

8 сентября в Киеве на территории АТП произошел взрыв. Уже известно о трех погибших, под завалами могут быть еще люди.

Главные тезисы

  • 8 сентября в Киеве на территории АТП произошел взрыв, в результате которого погибли трое человек.
  • Информация о происшествии поступила от мэра города Виталия Кличко, который сообщил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы.
  • Экстренные службы уже работают на месте происшествия и проводят поисково-спасательные работы, так как под завалами могут находиться еще люди.

Что известно о взрыве в Киеве

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв неизвестного происхождения.

Частично разрушено двухэтажное здание, пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на месте взрыва на предприятии в Киеве уже обнаружили двоих погибших.

Предварительно обнаружили двоих погибших. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы трудятся на месте.

В скором времени спасатели деблокировали из-под завалов еще одну жертву.

К этой минуте известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Стоит отметить, что в то время воздушной тревоги в городе не было.

Силы ПВО сбили 15 "шахедов" и одну авиаракету во время российских обстрелов Украины

Как отмечается, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков — Курск и Чауда.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики
Игорь Терехов
Россия атаковала Харьков. Раздалось около 10 взрывов, ранены медики
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Киев около 10 баллистическими ракетами
КГВА
РФ атаковала Киев около 10 баллистическими ракетами
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр
В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?