В Киеве произошел взрыв на АТП. Погибли три человека

8 сентября в Киеве на территории АТП произошел взрыв. Уже известно о трех погибших, под завалами могут быть еще люди.

Что известно о взрыве в Киеве

Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв неизвестного происхождения.

Частично разрушено двухэтажное здание, пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на месте взрыва на предприятии в Киеве уже обнаружили двоих погибших.

Предварительно обнаружили двоих погибших. Под завалами могут находиться люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы трудятся на месте. Поделиться

В скором времени спасатели деблокировали из-под завалов еще одну жертву.

К этой минуте известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Стоит отметить, что в то время воздушной тревоги в городе не было.

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Как отмечается, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков — Курск и Чауда.

Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed".

Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.