В Киеве произошел взрыв на АТП. Погибли три человека

8 сентября в Киеве на территории АТП произошел взрыв. Уже известно о трех погибших, под завалами могут быть еще люди.
Главные тезисы
- 8 сентября в Киеве на территории АТП произошел взрыв, в результате которого погибли трое человек.
- Информация о происшествии поступила от мэра города Виталия Кличко, который сообщил, что взрыв произошел в Голосеевском районе столицы.
- Экстренные службы уже работают на месте происшествия и проводят поисково-спасательные работы, так как под завалами могут находиться еще люди.
Что известно о взрыве в Киеве
Как сообщил мэр города Виталий Кличко, взрыв произошел в Голосеевском районе столицы на территории автотранспортного предприятия произошел взрыв неизвестного происхождения.
Частично разрушено двухэтажное здание, пожара нет. Под завалами могут находиться люди. Экстренные службы уже работают на месте.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что на месте взрыва на предприятии в Киеве уже обнаружили двоих погибших.
В скором времени спасатели деблокировали из-под завалов еще одну жертву.
К этой минуте известно о трех погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.
Стоит отметить, что в то время воздушной тревоги в городе не было.
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Как отмечается, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли удар четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из Белгородской области и 23 ударными БПЛА типа "Shahed", районы пусков — Курск и Чауда.
Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59 и 15 ударных БПЛА типа "Shahed".
Кроме того, два вражеских беспилотника локационно потеряны, предположительно, упали под влиянием средств РЭБ. Также три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
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