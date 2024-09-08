У Києві стався вибух на АТП. Загинуло троє людей

8 вересня в Києві на території АТП стався вибух. Вже відомо про трьох загиблих, під завалами ще можуть бути люди.

Що відомо про вибух у Києві

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, вибух стався у Голосіївському районі столиці на території автотранспортного підприємства стався вибух наразі невідомого походження.

Частково зруйнована двоповерхова будівля, пожежі на місці немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці.

Згодом в ДСНС повідомили, що на місці вибуху на підприємстві в Києві вже виявили двох загиблих.

Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці. Поширити

Незабаром рятувальники деблокували з-під завалів ще одну жертву.

На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває.

Варто зазначити, що повітряної тривоги у місті на той час не було.

Сили ППО збили 15 "шахедів" та одну авіаракету під час російського обстрілу України

Як зазначається, у ніч на 8 вересня окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23 ударними БПЛА типу "Shahed", райони пусків — Курськ та Чауда.

Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БПЛА типу "Shahed.

Крім того, два ворожі безпілотники локаційно втрачені, імовірно, впали під впливом засобів РЕБ. Також три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.