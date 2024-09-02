У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено Ісламський культурний центр

В якому стані Ісламський культурний центр та його мечеть після удару РФ

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, будівлі Ісламського центру, а особливо розташованій в ньому мечеті, потребуватиметься ремонт.

Зазначається, що під час обстрілу обійшлося без жертв.

Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла, — додав Чубаров. Поширити

Що відомо про атаку РФ на Україну 2 вересня

У ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей — РФ.;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. — РФ.;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. — РФ.;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. — РФ.;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська — РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:

9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

У Києві внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.

Стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються