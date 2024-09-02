У Києві внаслідок атаки РФ пошкоджено Ісламський культурний центр

Внаслідок масованого ракетного обстрілу РФ по Києву 2 вересня, суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим.
Головні тези:
- Масований ракетний обстріл РФ призвів до руйнувань Ісламського культурного центру в Києві.
- Голова Меджлісу кримськотатарського народу повідомив про необхідність ремонту мечеті в Ісламському центрі.
- Атака РФ на Україну 2 вересня обернулася падінням уламків та пошкодженням автомобілів у кількох районах Києва.
- За результатами бойової роботи загиблих серед мирного населення не було, одна особа була госпіталізована.
- Наслідки атаки РФ ліквідовуються, всі екстрені служби працюють на місцях постраждавших.
В якому стані Ісламський культурний центр та його мечеть після удару РФ
Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, будівлі Ісламського центру, а особливо розташованій в ньому мечеті, потребуватиметься ремонт.
Зазначається, що під час обстрілу обійшлося без жертв.
Що відомо про атаку РФ на Україну 2 вересня
У ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.
Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей — 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:
16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей — РФ.;
14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. — РФ.;
4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. — РФ.;
1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. — РФ.;
23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська — РФ.
В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:
9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
13 крилатих ракет Х-101;
20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".
У Києві внаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.
Попередньо, є займання автомобілів та пошкодження нежитлових приміщень.
Стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали двоє людей. Одна особа госпіталізована. Всі екстрені служби працюють на місцях. Наслідки атаки ліквідовуються
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-