В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр

В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр
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Источник:  online.ua

В результате массированного ракетного обстрела РФ по Киеву 2 сентября, существенные разрушения потерпели здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.

Главные тезисы

  • Исламский культурный центр в Киеве получил значительные разрушения в результате ракетной атаки РФ.
  • Никто не пострадал в результате обстрела, но зданию центра требуется серьезный ремонт.
  • Атака РФ на Украину 2 сентября привела к падению обломков в нескольких районах Киева и пострадало два человека.
  • Россия использовала разнообразное вооружение при обстреле, среди которого баллистические ракеты, крылатые ракеты и БПЛА.
  • Экстренные службы работают на местах, чтобы ликвидировать последствия ракетной атаки и помочь пострадавшим.

В каком состоянии Исламский культурный центр и его мечеть после удара РФ

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, зданию Исламского центра, а особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.

Отмечается, что при обстреле обошлось без жертв.

Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла, добавил Чубаров.

Что известно об атаке РФ на Украину 2 сентября

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Киевской Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

  • 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей — РФ.;

  • 14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. — РФ.;

  • 4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. — РФ.;

  • 1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. — РФ.;

  • 23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска — РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы, а также расчетами мобильных огневых групп сбиты:

  • 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

  • 13 крылатых ракет Х-101;

  • 20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В Киеве в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.

Стало известно, что в результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются

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