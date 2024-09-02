В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр

В результате массированного ракетного обстрела РФ по Киеву 2 сентября, существенные разрушения потерпели здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.

В каком состоянии Исламский культурный центр и его мечеть после удара РФ

Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, зданию Исламского центра, а особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.

Отмечается, что при обстреле обошлось без жертв.

Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла, добавил Чубаров. Поделиться

Что известно об атаке РФ на Украину 2 сентября

В ночь на 2 сентября 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Киевской Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БПЛА типа "Shahed" с южного направления.

Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:

16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей — РФ.;

14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. — РФ.;

4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. — РФ.;

1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. — РФ.;

23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска — РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы, а также расчетами мобильных огневых групп сбиты:

9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

13 крылатых ракет Х-101;

20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

В Киеве в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.

Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.

Стало известно, что в результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются