В Киеве в результате атаки РФ поврежден Исламский культурный центр

В результате массированного ракетного обстрела РФ по Киеву 2 сентября, существенные разрушения потерпели здание Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым.
Главные тезисы
- Исламский культурный центр в Киеве получил значительные разрушения в результате ракетной атаки РФ.
- Никто не пострадал в результате обстрела, но зданию центра требуется серьезный ремонт.
- Атака РФ на Украину 2 сентября привела к падению обломков в нескольких районах Киева и пострадало два человека.
- Россия использовала разнообразное вооружение при обстреле, среди которого баллистические ракеты, крылатые ракеты и БПЛА.
- Экстренные службы работают на местах, чтобы ликвидировать последствия ракетной атаки и помочь пострадавшим.
В каком состоянии Исламский культурный центр и его мечеть после удара РФ
Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, зданию Исламского центра, а особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.
Отмечается, что при обстреле обошлось без жертв.
Что известно об атаке РФ на Украину 2 сентября
В ночь на 2 сентября 2024 года россияне нанесли ракетный удар по Киевской Сумской и Харьковской области, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, а также БПЛА типа "Shahed" с южного направления.
Радиотехническими войсками Воздушных сил обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей — 35 ракет разных типов и 23 ударных БпЛА:
16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей — РФ.;
14 крылатых ракет Х-101 из самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл. — РФ.;
4 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгоросской обл. — РФ.;
1 ракета неустановленного типа из Белгоросской обл. — РФ.;
23 ударных БпЛА "Shahed-131/136" из Приморско-Ахтарска — РФ.
В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлекторонной борьбы, а также расчетами мобильных огневых групп сбиты:
9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
13 крылатых ракет Х-101;
20 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
В Киеве в результате ракетного удара в городе произошло падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах.
Предварительно есть возгорание автомобилей и повреждение нежилых помещений.
Стало известно, что в результате ракетного удара пострадали два человека. Один человек госпитализирован. Все экстренные службы работают на местах. Последствия атаки ликвидируются
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