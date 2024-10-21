В Киеве произошла смертельная авария — погибла женщина

В Киеве на улице Вадима Гетьмана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "Газель" и маршрутного автобуса "Атаман". В результате аварии погибла женщина.

Что известно о ДТП в Киеве

Как сообщает прокуратура, 72-летняя женщина, которая получила травмы в ДТП, скончалась по дороге в больницу. Число пострадавших еще уточняется.

По предварительным данным, водитель "Газели" не находился в состоянии алкогольного опьянения и объяснил, что причиной аварии стал отказ тормозов.

По информации КГГА, количество пострадавших в результате аварии составляет девять человек, семеро из которых были госпитализированы. Спасатели также уволили женщину, зажатую на пассажирском сиденье маршрутки, и водителя грузовика.

Досудебное расследование продолжается и полиция Киева проводит следственные действия.

Что известно о смертельном ДТП с украинцами в Польше

10 октября в Польше вблизи украинской границы произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли украинцы, также ранены.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медице.

Микроавтобус, в котором находились граждане Украины, столкнулся с грузовиком. Автобус врезался в прицеп грузового автомобиля.