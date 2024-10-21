У Києві сталася смертельна аварія — загинула жінка

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля "Газель" і маршрутного автобуса "Атаман". Унаслідок аварії загинула жінка.

Що відомо про ДТП у Києві

Як повідомляє прокуратура, 72-річна жінка, яка зазнала травм у ДТП, померла дорогою до лікарні. Кількість постраждалих ще уточнюється.

За попередніми даними, водій "Газелі" не був у стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що причиною аварії стала відмова гальм.

За інформацією КМДА, кількість постраждалих унаслідок аварії становить дев'ять осіб, семеро з яких були госпіталізовані. Рятувальники також звільнили жінку, затиснуту на пасажирському сидінні маршрутки, та водія вантажівки.

Досудове розслідування триває, і поліція Києва проводить слідчі дії.

Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі

10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.

Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.