У Києві сталася смертельна аварія — загинула жінка

У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля "Газель" і маршрутного автобуса "Атаман". Унаслідок аварії загинула жінка.
Головні тези:
- У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода з участю вантажного автомобіля та маршрутного автобуса.
- За попередніми даними, водій вантажівки заявив, що причиною аварії була відмова гальм, але досудове розслідування триває.
- Під час аварії у Києві постраждали дев'ять осіб, з них семеро госпіталізовані, а рятувальники визволили затиснуту жінку та водія.
- Окрім того, у Польщі поблизу українського кордону також сталася смертельна ДТП, де загинули українці та є поранені.
- Унаслідок аварії в Польщі зіткнулися мікроавтобус з громадянами України та вантажівка, загинули двоє людей.
Що відомо про ДТП у Києві
Як повідомляє прокуратура, 72-річна жінка, яка зазнала травм у ДТП, померла дорогою до лікарні. Кількість постраждалих ще уточнюється.
За попередніми даними, водій "Газелі" не був у стані алкогольного сп’яніння і пояснив, що причиною аварії стала відмова гальм.
За інформацією КМДА, кількість постраждалих унаслідок аварії становить дев'ять осіб, семеро з яких були госпіталізовані. Рятувальники також звільнили жінку, затиснуту на пасажирському сидінні маршрутки, та водія вантажівки.
Досудове розслідування триває, і поліція Києва проводить слідчі дії.
Що відомо про смертельне ДТП з українцями в Польщі
10 жовтня у Польщі поблизу українського кордону сталася смертельна ДТП. Внаслідок аварії загинули українці, також є поранені.
Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці.
Мікроавтобус, в якому були громадяни України, зіткнувся з вантажівкою. Автобус врізався у причіп вантажного авто.
У салоні мікроавтобуса перебували сім українців. За даними поліції, внаслідок ДТП загинули двоє осіб — жінка та чоловік 45 і 60 років.
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