В Киеве пропала женщина. Родные призывают горожан приобщиться к поискам

В Киеве в Оболонском районе уже седьмой день ищут Назаренко Ирину. Она вышла из дома и не вернулась.
Главные тезисы
- Пропавшая женщина Назаренко Ирина ищется уже седьмой день в Оболонском районе Киева.
- Родственники обратились к горожанам с просьбой помочь в поисках, размещая объявления и призывая звонить по указанному номеру при возможности.
- Последний раз Назаренко Ирина была замечена в районе ТЦ “Дрим Таун" на Оболони. Дочь пропавшей женщины активно ведет поиск и сотрудничает с следствием.
- Просим всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, сообщить родным или позвонить по номеру 050 369 99 28 для оперативной помощи в поиске.
- Активно распространяйте информацию о пропавшей женщине в социальных сетях и среди знакомых, чтобы скоординировать усилия по поиску и обеспечить скорейшее обнаружение Назаренко Ирины.
Что известно о пропавшей женщине
Как сообщила дочь женщины Наталья, последний раз исчезла 1 октября в районе ТЦ "Дрим Таун".
По словам Натальи, следователь проверил камеры в метро, позвонил по телефону всем знакомым друзьям, посетил их и выяснил, что мамы там нет.
Также были размещены объявления в аптеках, маркетах и маленьких магазинах на Оболони.
Всех, кто ее видел или увидит женщину, призывают звонить по номеру. 050 369 99 28.
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