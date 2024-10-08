В Киеве пропала женщина. Родные призывают горожан приобщиться к поискам

В Киеве в Оболонском районе уже седьмой день ищут Назаренко Ирину. Она вышла из дома и не вернулась.

Что известно о пропавшей женщине

Как сообщила дочь женщины Наталья, последний раз исчезла 1 октября в районе ТЦ "Дрим Таун".

Очень прошу помочь найти мою маму, Назаренко Ирину Викторовну, 1956 года рождения. Последний раз 01.10.2024 была в районе ТЦ "Дрим Таун" на Оболони. После этого на связь не выходила, — написала Наталья. Поделиться

По словам Натальи, следователь проверил камеры в метро, позвонил по телефону всем знакомым друзьям, посетил их и выяснил, что мамы там нет.

Также были размещены объявления в аптеках, маркетах и маленьких магазинах на Оболони.