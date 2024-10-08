В Киеве пропала женщина. Родные призывают горожан приобщиться к поискам
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве пропала женщина. Родные призывают горожан приобщиться к поискам

В Киеве пропала женщина. Родные призывают горожан приобщиться к поискам
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Источник:  online.ua

В Киеве в Оболонском районе уже седьмой день ищут Назаренко Ирину. Она вышла из дома и не вернулась.

Главные тезисы

  • Пропавшая женщина Назаренко Ирина ищется уже седьмой день в Оболонском районе Киева.
  • Родственники обратились к горожанам с просьбой помочь в поисках, размещая объявления и призывая звонить по указанному номеру при возможности.
  • Последний раз Назаренко Ирина была замечена в районе ТЦ “Дрим Таун" на Оболони. Дочь пропавшей женщины активно ведет поиск и сотрудничает с следствием.
  • Просим всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, сообщить родным или позвонить по номеру 050 369 99 28 для оперативной помощи в поиске.
  • Активно распространяйте информацию о пропавшей женщине в социальных сетях и среди знакомых, чтобы скоординировать усилия по поиску и обеспечить скорейшее обнаружение Назаренко Ирины.

Что известно о пропавшей женщине

Как сообщила дочь женщины Наталья, последний раз исчезла 1 октября в районе ТЦ "Дрим Таун".

Очень прошу помочь найти мою маму, Назаренко Ирину Викторовну, 1956 года рождения. Последний раз 01.10.2024 была в районе ТЦ "Дрим Таун" на Оболони. После этого на связь не выходила, — написала Наталья.

По словам Натальи, следователь проверил камеры в метро, позвонил по телефону всем знакомым друзьям, посетил их и выяснил, что мамы там нет.

Также были размещены объявления в аптеках, маркетах и маленьких магазинах на Оболони.

Всех, кто ее видел или увидит женщину, призывают звонить по номеру. 050 369 99 28.

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