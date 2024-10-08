У Києві зникла жінка. Рідні закликають містян долучитись до пошуків

У Києві в Оболонському районі вже сьомий день шукають Назаренко Ірину. Вона вийшла з дому і не повернулася.

Що відомо про зниклу жінку

Як повідомила дочка жінки Наталя, останній раз зникла була 1 жовтня в районі ТЦ "Дрім Таун".

Дуже прошу допомогти знайти мою маму, Назаренко Ірину Вікторівну, 1956 року народження. Останній раз 01.10.2024 була в районі ТЦ "Дрім Таун" на Оболоні. Після цього на звʼязок не виходила, — написала Наталя. Поширити

За словами Наталі, слідчий перевірив камери в метро, зателефонував усім знайомим друзям, відвідав їх і з'ясував, що мами там немає.

Також були розміщені оголошення в аптеках, маркетах і маленьких крамницях на Оболоні.