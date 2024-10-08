У Києві зникла жінка. Рідні закликають містян долучитись до пошуків

У Києві в Оболонському районі вже сьомий день шукають Назаренко Ірину. Вона вийшла з дому і не повернулася.
Головні тези:
- Ірина Назаренко зникла в Оболонському районі Києва і не виходить на зв'язок з рідними вже сьомий день.
- Дочка зниклої жінки закликає містян долучитися до пошуків та надає контактний номер телефону для сповіщення про можливе місце перебування матері.
- Проводяться заходи по перевірці камер в метро, з'ясуванню де була останній раз та розміщення оголошень у різних приміщеннях на Оболоні для сприяння пошуковій роботі.
- Наявність інформації про зниклу жінку може виявитися вирішальною для швидкого її знаходження, тому кожен, хто бачив або має яку-небудь інформацію, повинен звертатися за вказаним номером телефону.
Що відомо про зниклу жінку
Як повідомила дочка жінки Наталя, останній раз зникла була 1 жовтня в районі ТЦ "Дрім Таун".
За словами Наталі, слідчий перевірив камери в метро, зателефонував усім знайомим друзям, відвідав їх і з'ясував, що мами там немає.
Також були розміщені оголошення в аптеках, маркетах і маленьких крамницях на Оболоні.
Всіх хто її бачив або побачить жінку закликають телефонувати за номером 050 369 99 28.
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