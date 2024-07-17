МВС назвало кількість зниклих безвісти українців

У Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, наразі у розшуку перебувають 42 тисячі осіб.
Головні тези:
- З початку роботи реєстру було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, що вважалися зниклими безвісти, проте наразі розшукуються 42 тисячі осіб.
- Переважна більшість осіб, про яких вже встановлено відомості, це колишні військовополонені та оборонці, які в підсумку були ідентифіковані.
- Понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідуються слідчими Нацполіції, але проблема полягає у відсутності ДНК зразків у військових Міноборони.
МВС змогло встановити дані 7 тис осіб, які вважалися зниклими безвісти
Про це поінформував начальник відділу Управління МВС з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Дмитро Богатюк.
За словами Богатюка, МВС має дані і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені.
Богатюк зазначив, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідуються слідчими Нацполіції.
Він закцентував на тому, що зазвичай так буває, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.
Проблема з пошуком зниклих безвісти полягає у відсутності зразків ДНК
Окремо представник МВС вказав на таку проблему — Міноборони не відбирає зразки ДНК у військових, які направляються у зону бойових дій.
Як повідомлялося, МВС є держателем і забезпечує роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
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