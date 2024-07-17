МВС назвало кількість зниклих безвісти українців
Категорія
Україна
Дата публікації

МВС назвало кількість зниклих безвісти українців

МВС
Джерело:  Укрінформ

У Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин, наразі у розшуку перебувають 42 тисячі осіб.

Головні тези:

  • З початку роботи реєстру було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, що вважалися зниклими безвісти, проте наразі розшукуються 42 тисячі осіб.
  • Переважна більшість осіб, про яких вже встановлено відомості, це колишні військовополонені та оборонці, які в підсумку були ідентифіковані.
  • Понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідуються слідчими Нацполіції, але проблема полягає у відсутності ДНК зразків у військових Міноборони.

МВС змогло встановити дані 7 тис осіб, які вважалися зниклими безвісти

Про це поінформував начальник відділу Управління МВС з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Дмитро Богатюк.

Загалом з початку роботи реєстру до нього було внесено відомості про понад 51 тисячу осіб, які вважалися зниклими безвісти за особливих обставин. На сьогоднішній момент ця цифра включає осіб, які до цього часу перебувають у розшуку. Таких у нас наразі близько 42 тисяч, — заявив він.

За словами Богатюка, МВС має дані і про близько 7 тисяч осіб, щодо яких відомості вже встановлені.

Це понад 3 тисячі осіб, місце знаходження яких встановлено і які живі-здорові. Переважна кількість з цих осіб — це наші колишні військовополонені. І на сьогоднішній момент маємо близько 4 тисяч ідентифікованих тіл. Переважна більшість з них — наші оборонці, які вважалися зниклими безвісти, але у подальшому…  були ідентифіковані, — поінформував представник МВС.

Богатюк зазначив, що понад 90% проваджень за фактом зникнення безвісти осіб розслідуються слідчими Нацполіції.

Він закцентував на тому, що зазвичай так буває, що особа вважається зниклою безвісти за особливих обставин, а згодом підтверджується її полон.

Проблема з пошуком зниклих безвісти полягає у відсутності зразків ДНК

Окремо представник МВС вказав на таку проблему — Міноборони не відбирає зразки ДНК у військових, які направляються у зону бойових дій.

Тобто, якщо це питання по Нацполіції, по Нацгвардії, по Держприкордонслужбі більш-менше вирішене — за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою Червоного Хреста — у Міноборони ця проблема досі існує, — зауважив Богатюк.

Як повідомлялося, МВС є держателем і забезпечує роботу Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

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