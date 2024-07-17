МВД назвало количество пропавших без вести украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

МВД назвало количество пропавших без вести украинцев

МВД
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Источник:  Укринформ

В Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся 42 тысячи человек.

Главные тезисы

  • Большинство пропавших без вести лиц оказались бывшими военнопленными и защитниками, их местонахождение идентифицировано.
  • Более 90% расследований по факту пропажи без вести проводят следователи Нацполиции.
  • Проблема в отсутствии образцов ДНК у Минобороны затрудняет поиск и идентификацию пропавших без вести лиц.
  • МВД работает над ведением Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решением проблем в поиске и идентификации пропавших без вести украинцев.

МВД смогло установить данные 7 тыс человек, считавшихся пропавшими без вести

Об этом проинформировал начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк.

Всего с начала работы реестра в него были внесены сведения о более чем 51 тысяче человек, которые считались пропавшими без вести при особых обстоятельствах. На сегодняшний момент эта цифра включает в себя лиц, которые до сих пор находятся в розыске. Таких у нас сейчас около 42 тысяч, – заявил он.

По словам Богатюка, у МВД есть данные и о около 7 тысячах человек, по которым сведения уже установлены.

Это более 3 тысяч человек, место нахождения которых установлено и которые живы-здоровы. Подавляющее число этих лиц — это наши бывшие военнопленные. И на сегодняшний момент есть около 4 тысяч идентифицированных тел. Подавляющее большинство из них — наши защитники, считавшиеся без вести пропавшими, но в дальнейшем… были идентифицированы, — проинформировал представитель МВД.

Богатюк отметил, что более 90% производств по факту пропажи без вести лиц расследуются следователями Нацполиции.

Он акцентировал на том, что обычно так бывает, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а впоследствии подтверждается его плен.

Проблема с поиском пропавших без вести состоит в отсутствии образцов ДНК

Отдельно представитель МВД указал на такую проблему - Минобороны не отбирает образцы ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий.

То есть если этот вопрос по Нацполиции, по Нацгвардии, по Госпогранслужбе более-менее решен — с помощью международных партнеров, с помощью Красного Креста — у Минобороны эта проблема до сих пор существует, — заметил Богатюк.

Как сообщалось, МВД является держателем и обеспечивает работу Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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