МВД назвало количество пропавших без вести украинцев

В Едином реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся 42 тысячи человек.
Главные тезисы
- Большинство пропавших без вести лиц оказались бывшими военнопленными и защитниками, их местонахождение идентифицировано.
- Более 90% расследований по факту пропажи без вести проводят следователи Нацполиции.
- Проблема в отсутствии образцов ДНК у Минобороны затрудняет поиск и идентификацию пропавших без вести лиц.
- МВД работает над ведением Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и решением проблем в поиске и идентификации пропавших без вести украинцев.
МВД смогло установить данные 7 тыс человек, считавшихся пропавшими без вести
Об этом проинформировал начальник отдела Управления МВД по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Дмитрий Богатюк.
По словам Богатюка, у МВД есть данные и о около 7 тысячах человек, по которым сведения уже установлены.
Богатюк отметил, что более 90% производств по факту пропажи без вести лиц расследуются следователями Нацполиции.
Он акцентировал на том, что обычно так бывает, что лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, а впоследствии подтверждается его плен.
Проблема с поиском пропавших без вести состоит в отсутствии образцов ДНК
Отдельно представитель МВД указал на такую проблему - Минобороны не отбирает образцы ДНК у военных, направляемых в зону боевых действий.
Как сообщалось, МВД является держателем и обеспечивает работу Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
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