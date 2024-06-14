В Киеве состоялась церемония прощания с Шурой Рязанцевой с позывным "Ялта"

14 июня в столице Украины состоялась официальная церемония прощания с военнослужащей Шурой "Ялтой" Рязанцевой. О том, что защитница ушла из жизни, стало известно 11 июня. Обстоятельства ее смерти до сих пор неизвестны.

Украинскую военную "Ялту" провели в последний путь

Отпевание Шуры Рязанцевой началось в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.

Гроб с телом военнослужащие накрыли государственным флагом.

Фото: Общественное Крым

Попрощаться с защитницей приехали не только родные, друзья и знакомые, но и собратья “Ялты”.

Все они имели возможность выступить с последним словом об усопшей, поделиться своими воспоминаниями и мыслями.

По словам друга Шуры Рязанцевой — Виталия — его всегда поражали личные качества стилистки. Мужчина отметил, что никогда не забудет ее эмпатийность и доброту.

Более того, военная всегда была душой компании.

Одна ассоциация (с “Ялтой” — ред.) — доброта и свет, — откровенно признался Виталий. Поделиться

С последним словом также выступил один из побратимов военной — Виктор. Он рассказал, что виделся с Шурой еще до начала вторжения.

Однако их судьбы переплелись непосредственно после 24 февраля 2022 года. Тогда они снова увиделись в отдельном десантно-штурмовом полку.

Стоит отметить, что сразу после отпевания началось поминальное шествие, которое протянулось до Майдана Независимости. Во время него звучала сирена воздушной тревоги.

Что важно знать о Шуре "Ялте" Рязанцевой

Будущая военнослужащая родилась в Крыму.

До начала войны женщина работала стилисткой и активно сотрудничала с "Кварталом 95", проектом "Орел и решка", а также телеканалом "Интер".

Жизнь “Ялты” резко изменилась, когда началась Революция Достоинства. Рязанцева была одной из тех, кто не побоялся спасать раненых под обстрелами, рискуя своей жизнью.

Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Более того, 10 лет назад Шура отправилась в Крым. В это время женщина попала в плен к российским захватчикам, в котором находилась в течение пяти дней.

В первый день полномасштабной войны Шура вступила в терроборону.

Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva