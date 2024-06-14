В Киеве состоялась церемония прощания с Шурой Рязанцевой с позывным "Ялта"

14 июня в столице Украины состоялась официальная церемония прощания с военнослужащей Шурой "Ялтой" Рязанцевой. О том, что защитница ушла из жизни, стало известно 11 июня. Обстоятельства ее смерти до сих пор неизвестны.
Главные тезисы
- Родные, друзья и собратья вспоминают “Ялту” как сильную личность с доброй душой и четкой гражданской позицией.
- Шура Рязанцева служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством, собирая средства для нужд украинской армии.
- Во время Революции Достоинства она спасала раненых, рискуя своей жизнью.
- Любовь к родине военная пронесла даже через российский плен в Крыму.
Украинскую военную "Ялту" провели в последний путь
Отпевание Шуры Рязанцевой началось в 12:00 в Михайловском Златоверхом соборе.
Гроб с телом военнослужащие накрыли государственным флагом.
Попрощаться с защитницей приехали не только родные, друзья и знакомые, но и собратья “Ялты”.
Все они имели возможность выступить с последним словом об усопшей, поделиться своими воспоминаниями и мыслями.
По словам друга Шуры Рязанцевой — Виталия — его всегда поражали личные качества стилистки. Мужчина отметил, что никогда не забудет ее эмпатийность и доброту.
Более того, военная всегда была душой компании.
С последним словом также выступил один из побратимов военной — Виктор. Он рассказал, что виделся с Шурой еще до начала вторжения.
Однако их судьбы переплелись непосредственно после 24 февраля 2022 года. Тогда они снова увиделись в отдельном десантно-штурмовом полку.
Стоит отметить, что сразу после отпевания началось поминальное шествие, которое протянулось до Майдана Независимости. Во время него звучала сирена воздушной тревоги.
Что важно знать о Шуре "Ялте" Рязанцевой
Будущая военнослужащая родилась в Крыму.
До начала войны женщина работала стилисткой и активно сотрудничала с "Кварталом 95", проектом "Орел и решка", а также телеканалом "Интер".
Жизнь “Ялты” резко изменилась, когда началась Революция Достоинства. Рязанцева была одной из тех, кто не побоялся спасать раненых под обстрелами, рискуя своей жизнью.
Более того, 10 лет назад Шура отправилась в Крым. В это время женщина попала в плен к российским захватчикам, в котором находилась в течение пяти дней.
В первый день полномасштабной войны Шура вступила в терроборону.
"Ялта" служила в десантно-штурмовых войсках, занималась волонтерством, собирая средства для нужд украинской армии. 2 июня 2024 года Шуре Рязанцевой исполнилось 40 лет.
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