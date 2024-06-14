У Києві відбулось прощання з Шурою Рязанцевою із позивним "Ялта"

14 червня у столиці України відбулася офіційна церемонія прощання з військовослужбовицею Шурою “Ялтою” Рязанцевою. Про те, що захисниця пішла з життя, стало відомо 11 червня. Обставини її смерті досі невідомі.
Головні тези:
- Рідні, друзі та побратими згадують “Ялту” як сильну особистість з доброю душею та чіткою громадянською позицією.
- Шура Рязанцева служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством, збираючи кошти для потреб української армії.
- Під час Революції гідності вона рятувала поранених, ризикуючи власним життям.
- Любов до батьківщини військова пронесла навіть через російський полон у Криму.
Українську військову “Ялту” провели в останню путь
Відспівування Шури Рязанцевої розпочалося о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.
Труну з тілом військовослужбовиці накрили державним прапором.
Попрощатися з захисницею приїхали не лише рідні, друзі та знайомі, але й побратими “Ялти”.
Усі вони мали можливість виступити з останнім словом про покійну, поділитися своїми спогадами та думками про військову.
За словами друга Шури Рязанцевої — Віталія — його завжди вражали особисті якості стилістки. Чоловік зазначив, що ніколи не забуде її емпатичність та доброту.
Ба більше, військова завжди була душею компанії й ніколи не зраджувала своїй чіткій громадянській позиції.
З останнім словом також виступив один з побратимів військової — Віктор. Він розповів, що бачився з Шурою ще до початку вторгнення.
Однак, їхні долі переплелися безпосередньо після 24 лютого 2022 року. Тоді вони познайомилися у 78 окремому десантно-штурмовому полку.
Варто зазначити, що одразу після відспівування розпочалася поминальна хода, яка простяглася до Майдану Незалежності. Під час неї лунала сирена повітряної тривоги.
Що важливо знати про Шуру “Ялту” Рязанцеву
Майбутня військовослужбовиця народилася в Криму.
До початку війни жінка працювала стилісткою й активно співпрацювала з "Кварталом 95", проєктом "Орел та решка", а також телеканалом "Інтер".
Життя “Ялти різко змінилося, коли розпочалась Революція Гідності. Рязанцева була однією з тих, хто не побоявся рятувати поранених під обстрілами, ризикуючи власним життям.
Ба більше, 10 років тому Шура вирушила у Крим. Саме тоді жінка потрапила у полон до російських загарбників, у якому знаходилася протягом п'яти днів.
У перший день повномасштабної війни Шура вступила до тероборони.
“Ялта” служила у десантно-штурмових військах, займалася волонтерством, збираючи кошти для потреб української армії. 2 червня 2024 року Шурі Рязанцевій виповнилося 40 років.
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