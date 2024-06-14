У Києві відбулось прощання з Шурою Рязанцевою із позивним "Ялта"

14 червня у столиці України відбулася офіційна церемонія прощання з військовослужбовицею Шурою “Ялтою” Рязанцевою. Про те, що захисниця пішла з життя, стало відомо 11 червня. Обставини її смерті досі невідомі.

Українську військову “Ялту” провели в останню путь

Відспівування Шури Рязанцевої розпочалося о 12:00 у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Труну з тілом військовослужбовиці накрили державним прапором.

Фото: Суспільне Крим

Попрощатися з захисницею приїхали не лише рідні, друзі та знайомі, але й побратими “Ялти”.

Усі вони мали можливість виступити з останнім словом про покійну, поділитися своїми спогадами та думками про військову.

За словами друга Шури Рязанцевої — Віталія — його завжди вражали особисті якості стилістки. Чоловік зазначив, що ніколи не забуде її емпатичність та доброту.

Ба більше, військова завжди була душею компанії й ніколи не зраджувала своїй чіткій громадянській позиції.

Одна асоціація ( з “Ялтою” — ред.) — доброта й світло, — відверто зізнався Віталій. Поширити

З останнім словом також виступив один з побратимів військової — Віктор. Він розповів, що бачився з Шурою ще до початку вторгнення.

Однак, їхні долі переплелися безпосередньо після 24 лютого 2022 року. Тоді вони познайомилися у 78 окремому десантно-штурмовому полку.

Вона виборола собі шлях туди і я сподіваюсь що вона отримає своє найкраще посмертя, — зазначив побратим “Ялти”. Поширити

Варто зазначити, що одразу після відспівування розпочалася поминальна хода, яка простяглася до Майдану Незалежності. Під час неї лунала сирена повітряної тривоги.

Що важливо знати про Шуру “Ялту” Рязанцеву

Майбутня військовослужбовиця народилася в Криму.

До початку війни жінка працювала стилісткою й активно співпрацювала з "Кварталом 95", проєктом "Орел та решка", а також телеканалом "Інтер".

Життя “Ялти різко змінилося, коли розпочалась Революція Гідності. Рязанцева була однією з тих, хто не побоявся рятувати поранених під обстрілами, ризикуючи власним життям.

Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva

Ба більше, 10 років тому Шура вирушила у Крим. Саме тоді жінка потрапила у полон до російських загарбників, у якому знаходилася протягом п'яти днів.

У перший день повномасштабної війни Шура вступила до тероборони.

Фото: facebook.com/sashaa.ryazanceva