У мережі ширяться деталі загибелі військової Шури Рязанцевої із позивним «Ялта»

11 червня рідна сестра Шури “Ялти” Рязанцевої повідомила у соцмережі про її смерть. Пізніше подруга покійної Надія Двойнос написала, що Шуру вбили “халатність і байдужість”.
Головні тези:
- Рідна сестра Шури Рязанцевої “Ялти” повідомила про її загибель, але подруга назвала причиною смерті “халатність і байдужість” 78 полку.
- Свідчення Надії Двойнос розкривають шокуючі деталі загибелі військової, яка служила у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
- Шура Рязанцева “Ялта” не пережила службу у ДШВ, за словами посестри.
- Дізнайтеся більше подробиць трагедії та відмови в наданні допомоги військовій Шурі “Ялті” Рязанцевій.
Подруга Шури "Ялти" Рязанцевої оприлюднила справжню причину її смерті
Надя Двойнос повідомила на своїй сторінці у Facebook про шокуючі подробиці загибелі своєї посестри.
У дописі йдеться про те, що Шура Рязанцева “не пережила службу в ДШВ”.
Така сама історія з моїм побратимом Віктором К., якого просто вбили та залишили в лісі свої ж. Я сподіваюсь, похорон ніхто не замне, як було з Віктором.
Загинула військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева
Шура Рязанцева служила у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
Про загибель військової повідомила сестра Шури Валерія у Facebook.
Обставини загибелі “Ялти” наразі невідомі.
Тільки тиждень тому Шура Рязанцева святкувала день народження….
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