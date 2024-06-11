У мережі ширяться деталі загибелі військової Шури Рязанцевої із позивним «Ялта»

Цей пост від першоджерела вже змусили видалити. Але я ніде не служу, тому маю право лиш балакати. Ось і буду кричати в памʼять моєї надзвичайно близької та душі дорогої подруги! Моєї сестрички (саме так вона мене, в першу чергу називала.). Шуронька, щоб не сталось, то ми розберемось. Але ти, ти спочивай з миром! Люблю!