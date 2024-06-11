У мережі ширяться деталі загибелі військової Шури Рязанцевої із позивним «Ялта»
Категорія
Україна
Дата публікації

У мережі ширяться деталі загибелі військової Шури Рязанцевої із позивним «Ялта»

Рязанцева
Джерело:  online.ua

11 червня рідна сестра Шури “Ялти” Рязанцевої повідомила у соцмережі про її смерть. Пізніше подруга покійної Надія Двойнос написала, що Шуру вбили “халатність і байдужість”.

Головні тези:

  • Рідна сестра Шури Рязанцевої “Ялти” повідомила про її загибель, але подруга назвала причиною смерті “халатність і байдужість” 78 полку.
  • Свідчення Надії Двойнос розкривають шокуючі деталі загибелі військової, яка служила у Десантно-штурмових військах ЗСУ.
  • Шура Рязанцева “Ялта” не пережила службу у ДШВ, за словами посестри.
  • Дізнайтеся більше подробиць трагедії та відмови в наданні допомоги військовій Шурі “Ялті” Рязанцевій.

Подруга Шури "Ялти" Рязанцевої оприлюднила справжню причину її смерті

Надя Двойнос повідомила на своїй сторінці у Facebook про шокуючі подробиці загибелі своєї посестри.

Цей пост від першоджерела вже змусили видалити. Але я ніде не служу, тому маю право лиш балакати. Ось і буду кричати в памʼять моєї надзвичайно близької та душі дорогої подруги! Моєї сестрички (саме так вона мене, в першу чергу називала.). Шуронька, щоб не сталось, то ми розберемось. Але ти, ти спочивай з миром! Люблю!

У дописі йдеться про те, що Шура Рязанцева “не пережила службу в ДШВ”.

Її вбила халатність і байдужість 78 полку. На ній були побої, її відмовилися везти в судомах в реанімацію, а коли привезли — в реанімації відмовили, бо “вона важка”. В морзі вписали, що робили реанімаційні дії, на ділі їх не робили.

Така сама історія з моїм побратимом Віктором К., якого просто вбили та залишили в лісі свої ж. Я сподіваюсь, похорон ніхто не замне, як було з Віктором.

Загинула військовослужбовиця Шура "Ялта" Рязанцева

Шура Рязанцева служила у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

Про загибель військової повідомила сестра Шури Валерія у Facebook.

Обставини загибелі “Ялти” наразі невідомі.

Тільки тиждень тому Шура Рязанцева святкувала день народження….

Сьогодні мені 40 років… нещодавно я приєдналася до нового військового підрозділу при ДШВ, хочу зібрати для оновлення амуніції. Посилання на банку. Ялточці на День Народження).

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