В сети распространяются детали гибели военной Шуры Рязанцевой с позывным «Ялта»

11 июня родная сестра Шуры "Ялты" Рязанцевой сообщила в соцсети о ее смерти. Позже подруга покойной Надежда Двойнос написала, что Шуру убили "халатность и безразличие".
Главные тезисы
- Сеть распространяет детали гибели военной Шуры “Ялты” Рязанцевой.
- Подруга погибшей обвиняет в халатности и безразличии 78 полк.
- Сестра Шуры сообщила о трагедии, а подруга ошеломляет шокирующими фактами о смерти Рязанцевой.
- Обстоятельства гибели военной Шуры Рязанцевой требуют дальнейшего расследования.
Подруга Шуры "Ялты" Рязанцевой обнародовала истинную причину ее смерти
Надя Двойнос сообщила на своей странице в Facebook о шокирующих подробностях гибели своей сестры.
В сообщении говорится, что Шура Рязанцева "не пережила службу в ДШВ".
Такая же история с моим побратимом Виктором К., которого просто убили и оставили в лесу свои же. Я надеюсь, что похороны никто не замнет, как было с Виктором.
Погибла военнослужащая Шура "Ялта" Рязанцева
Шура Рязанцева служила в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.
О гибели военной сообщила сестра Шуры Валерия в Facebook.
Обстоятельства гибели "Ялты" пока неизвестны.
Только неделю назад Шура Рязанцева праздновала день рождения.
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