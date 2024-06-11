В сети распространяются детали гибели военной Шуры Рязанцевой с позывным «Ялта»

Этот пост от первоисточника уже заставили удалить. Но я нигде не служу, поэтому имею право только говорить. Вот и буду кричать в память моей очень близкой и души дорогой подруги! Моей сестренки (именно так она меня, в первую очередь называла.). Шуронька, чтобы не случилось, мы разберемся. Но ты, ты отдыхай с миром! Люблю!