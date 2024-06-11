В сети распространяются детали гибели военной Шуры Рязанцевой с позывным «Ялта»
Категория
Украина
Дата публикации

В сети распространяются детали гибели военной Шуры Рязанцевой с позывным «Ялта»

Рязанцева
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Источник:  online.ua

11 июня родная сестра Шуры "Ялты" Рязанцевой сообщила в соцсети о ее смерти. Позже подруга покойной Надежда Двойнос написала, что Шуру убили "халатность и безразличие".

Главные тезисы

  • Сеть распространяет детали гибели военной Шуры “Ялты” Рязанцевой.
  • Подруга погибшей обвиняет в халатности и безразличии 78 полк.
  • Сестра Шуры сообщила о трагедии, а подруга ошеломляет шокирующими фактами о смерти Рязанцевой.
  • Обстоятельства гибели военной Шуры Рязанцевой требуют дальнейшего расследования.

Подруга Шуры "Ялты" Рязанцевой обнародовала истинную причину ее смерти

Надя Двойнос сообщила на своей странице в Facebook о шокирующих подробностях гибели своей сестры.

Этот пост от первоисточника уже заставили удалить. Но я нигде не служу, поэтому имею право только говорить. Вот и буду кричать в память моей очень близкой и души дорогой подруги! Моей сестренки (именно так она меня, в первую очередь называла.). Шуронька, чтобы не случилось, мы разберемся. Но ты, ты отдыхай с миром! Люблю!

В сообщении говорится, что Шура Рязанцева "не пережила службу в ДШВ".

Ее убила халатность и безразличие 78 полка. На ней были побои, ее отказались везти в судорогах в реанимацию, а когда привезли — в реанимации отказали, потому что “она тяжелая”. В морге вписали, что совершали реанимационные действия, на деле их не совершали.

Такая же история с моим побратимом Виктором К., которого просто убили и оставили в лесу свои же. Я надеюсь, что похороны никто не замнет, как было с Виктором.

Погибла военнослужащая Шура "Ялта" Рязанцева

Шура Рязанцева служила в Десантно-штурмовых войсках ВСУ.

О гибели военной сообщила сестра Шуры Валерия в Facebook.

Обстоятельства гибели "Ялты" пока неизвестны.

Только неделю назад Шура Рязанцева праздновала день рождения.

Сегодня мне 40 лет… недавно я присоединилась к новому военному подразделению при ДШУ, хочу собрать для обновления амуниции. Ссылка на банк. Ялточке в День Рождения).

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