В Киеве состоится благотворительный Public Talk об адопции животных в Украине — как присоединиться

В Киеве 20 ноября состоится социальный и благотворительный Public Talk Марины Аристовой "Pet-адопция - новый тренд любви". Ивент направлен на привлечение внимания к важной теме адопции животных в Украине.
Главные тезисы
- Благотворительный Public Talk Марины Аристовой откроет важность адопции животных в Украине и напомнит о защите их прав.
- Участники мероприятия смогут пообщаться с ведущими Татьяной Гончаровой и Алексеем Сухановым, поддерживающими инициативы защиты животных.
- Событие предназначено для привлечения внимания общественности к проблемам бездомных животных и повышению гуманности в обществе.
- Мероприятие пройдет в Patron Pet Center в Киеве 20 ноября по адресу пр-т Академика Глушкова, 1.
- Присоединяйтесь к благотворительному Public Talk и узнайте, как можно поддержать защиту и адопцию животных в Украине.
Почему стоит посетить благотворительный Public Talk "Pet-адопция — новый тренд любви"
Как отмечают организаторы, мера должна повысить осведомленность о деятельности Центра адопции и подчеркнуть значение защиты прав животных.
Напомним, Patron Pet Center — это уникальный всеукраинский центр адопции бездомных животных, объединяющий все виды помощи: временная передержка, ветеринарная помощь, консультации, приспособление в семью.
Вместе с Мариной Аристовой мероприятие проведут звездные соведущие:
Татьяна Гончарова — украинская теле- и радиоведущая, ведущая телеканала «Рада» и марафона «Единые новости», а также яркий представитель медиасообщества.
Алексей Суханов — украинский журналист, теле- и радиоведущий, ведущий популярного ток-шоу «Говорит вся Украина» на телеканале «1+1».
Как присоединиться к мероприятию
Благотворительный Public Talk "Pet-адопция — новый тренд любви" состоится 20 ноября в 17:00 по адресу пр-т Академика Глушкова, 1. Локация — Patron Pet Center
Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрироваться по призванию.
Вход на запад свободный — донат обязателен.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-