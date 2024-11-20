В Киеве состоится благотворительный Public Talk об адопции животных в Украине — как присоединиться

Она активно поддерживает украинских военных и уделяет особое внимание помощи животным, пострадавшим от войны. Татьяна является послом Организации защиты прав животных УРСА вместе со своим спасенным псом Дюком из Макаровского приюта и девочкой Тигрой из Бородянки. Обе собачки были взрослыми и нуждались в периоде адаптации, в котором Татьяна помогла им максимально приспособиться к новой жизни. Она подарила им семью и любовь, и теперь они вместе инициируют благотворительное собрание в поддержку хвостатых друзей, пострадавших от войны или жестокого обращения и известных хвостатых звезд телевизионных эфиров.