В Киеве состоится благотворительный Public Talk об адопции животных в Украине — как присоединиться
Категория
Украина
Дата публикации

В Киеве состоится благотворительный Public Talk об адопции животных в Украине — как присоединиться

В Киеве состоится благотворительный Public Talk об адопции животных в Украине — как присоединиться
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Источник:  online.ua

В Киеве 20 ноября состоится социальный и благотворительный Public Talk Марины Аристовой "Pet-адопция - новый тренд любви". Ивент направлен на привлечение внимания к важной теме адопции животных в Украине.

Главные тезисы

  • Благотворительный Public Talk Марины Аристовой откроет важность адопции животных в Украине и напомнит о защите их прав.
  • Участники мероприятия смогут пообщаться с ведущими Татьяной Гончаровой и Алексеем Сухановым, поддерживающими инициативы защиты животных.
  • Событие предназначено для привлечения внимания общественности к проблемам бездомных животных и повышению гуманности в обществе.
  • Мероприятие пройдет в Patron Pet Center в Киеве 20 ноября по адресу пр-т Академика Глушкова, 1.
  • Присоединяйтесь к благотворительному Public Talk и узнайте, как можно поддержать защиту и адопцию животных в Украине.

Почему стоит посетить благотворительный Public Talk "Pet-адопция — новый тренд любви"

Как отмечают организаторы, мера должна повысить осведомленность о деятельности Центра адопции и подчеркнуть значение защиты прав животных.

Мы стремимся обсудить важность гуманности и помощи пострадавшим от войны животным, ведь поддержка их тоже является частью большой миссии в условиях сегодняшнего дня, — подчеркивают организаторы.

Напомним, Patron Pet Center — это уникальный всеукраинский центр адопции бездомных животных, объединяющий все виды помощи: временная передержка, ветеринарная помощь, консультации, приспособление в семью.

Вместе с Мариной Аристовой мероприятие проведут звездные соведущие:

Татьяна Гончарова — украинская теле- и радиоведущая, ведущая телеканала «Рада» и марафона «Единые новости», а также яркий представитель медиасообщества.

Она активно поддерживает украинских военных и уделяет особое внимание помощи животным, пострадавшим от войны. Татьяна является послом Организации защиты прав животных УРСА вместе со своим спасенным псом Дюком из Макаровского приюта и девочкой Тигрой из Бородянки. Обе собачки были взрослыми и нуждались в периоде адаптации, в котором Татьяна помогла им максимально приспособиться к новой жизни. Она подарила им семью и любовь, и теперь они вместе инициируют благотворительное собрание в поддержку хвостатых друзей, пострадавших от войны или жестокого обращения и известных хвостатых звезд телевизионных эфиров.

Алексей Суханов — украинский журналист, теле- и радиоведущий, ведущий популярного ток-шоу «Говорит вся Украина» на телеканале «1+1».

Он является защитником животных и постоянно поднимает эту важную тему в своих шоу и через социальные сети. Алексей поддерживает многие приюты и активно сотрудничает с организациями, занимающимися защитой прав животных в Украине. Для него вопросы гуманности и защиты прав животных особенно ценны, и он своей деятельностью напоминает о важности этого в обществе, которое стремится быть развитым и сознательным.

Как присоединиться к мероприятию

Благотворительный Public Talk "Pet-адопция — новый тренд любви" состоится 20 ноября в 17:00 по адресу пр-т Академика Глушкова, 1. Локация — Patron Pet Center

Чтобы присоединиться к мероприятию, необходимо зарегистрироваться по призванию.

Вход на запад свободный — донат обязателен.

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