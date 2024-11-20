У Києві відбудеться благодійний Public Talk про адопцію тварин в Україні — як долучитися

У Києві 20 листопада відбудеться соціальний та благодійний Public Talk Марини Арістової “Pet-адопція – новий тренд любові”. Івент спрямований на привернення уваги до важливої теми адопції тварин в Україні.
Головні тези:
- Благодійний Public Talk Марини Арістової розкриє важливість адопції тварин в Україні та нагадає про захист їх прав.
- Учасники заходу зможуть поспілкуватися з ведучими Тетяною Гончаровою та Олексієм Сухановим, які підтримують ініціативи захисту тварин.
- Подія призначена для привернення уваги громадськості до проблем безпритульних тварин та підвищення гуманності в суспільстві.
- Захід відбудеться в Patron Pet Center у Києві 20 листопада за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1.
- Долучайтеся до благодійного Public Talk та дізнайтеся, як ви можете підтримати захист та адопцію тварин в Україні.
Чому варто відвідати благодійний Public Talk “Pet-адопція — новий тренд любові”
Як зазначають організатори, захід має на меті підвищити обізнаність про діяльність Центру адопції та підкреслити значення захисту прав тварин.
Нагадаємо, Patron Pet Center — це унікальний всеукраїнський центр адопції безпритульних тварин, який поєднує всі види допомоги: тимчасова перетримка, ветеринарна допомога, консультації, прилаштування в сім'ю
Разом з Мариною Арістовою захід проведуть зіркові співведучі:
Тетяна Гончарова — українська теле- та радіоведуча, ведуча телеканалу «Рада» та марафону «Єдині новини», а також яскравий представник медіаспільноти.
Олексій Суханов — український журналіст, теле- та радіоведучий, ведучий популярного ток-шоу «Говорить вся Україна» на телеканалі «1+1».
Як долучитися до заходу
Благодійний Public Talk “Pet-адопція — новий тренд любові” відбудеться 20 листопада о 17:00 за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1. Локація — Patron Pet Center
Щоб долучитися до заходу необхідно зареєструватися за покликанням.
Вхід на захід вільний — донат обов'язковий.
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