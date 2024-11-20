У Києві відбудеться благодійний Public Talk про адопцію тварин в Україні — як долучитися

Вона активно підтримує українських військових і приділяє особливу увагу допомозі тваринам, постраждалим від війни. Тетяна є амбасадором Організації захисту прав тварин УРСА разом зі своїм врятованим псом Дюком з Макарівського притулку та дівчинкою Тігрою з Бородянки. Обидва песика були дорослими та потребували періоду адаптації, в якому Тетяна допомогла їм максимально пристосуватися до нового життя. Вона подарувала їм родину та любов, і тепер вони разом ініціюють благодійні збори на підтримку хвостатих друзів, що постраждали від війни або жорстокого поводження та є відомими хвостатими зірками телевізіних етерів