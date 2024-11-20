У Києві відбудеться благодійний Public Talk про адопцію тварин в Україні — як долучитися
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві відбудеться благодійний Public Talk про адопцію тварин в Україні — як долучитися

У Києві відбудеться благодійний Public Talk про адопцію тварин в Україні — як долучитися
Джерело:  online.ua

У Києві 20 листопада відбудеться соціальний та благодійний Public Talk Марини Арістової “Pet-адопція – новий тренд любові”. Івент спрямований на привернення уваги до важливої теми адопції тварин в Україні.

Головні тези:

  • Благодійний Public Talk Марини Арістової розкриє важливість адопції тварин в Україні та нагадає про захист їх прав.
  • Учасники заходу зможуть поспілкуватися з ведучими Тетяною Гончаровою та Олексієм Сухановим, які підтримують ініціативи захисту тварин.
  • Подія призначена для привернення уваги громадськості до проблем безпритульних тварин та підвищення гуманності в суспільстві.
  • Захід відбудеться в Patron Pet Center у Києві 20 листопада за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1. 
  • Долучайтеся до благодійного Public Talk та дізнайтеся, як ви можете підтримати захист та адопцію тварин в Україні.

Чому варто відвідати благодійний Public Talk “Pet-адопція — новий тренд любові”

Як зазначають організатори, захід має на меті підвищити обізнаність про діяльність Центру адопції та підкреслити значення захисту прав тварин.

Ми прагнемо обговорити важливість гуманності та допомоги тваринам, які постраждали від війни, адже підтримка їх теж є частиною великої місії в умовах сьогодення, — підкреслюють організатори.

Нагадаємо, Patron Pet Center — це унікальний всеукраїнський центр адопції безпритульних тварин, який поєднує всі види допомоги: тимчасова перетримка, ветеринарна допомога, консультації, прилаштування в сім'ю

Разом з Мариною Арістовою захід проведуть зіркові співведучі:

Тетяна Гончарова — українська теле- та радіоведуча, ведуча телеканалу «Рада» та марафону «Єдині новини», а також яскравий представник медіаспільноти.

Вона активно підтримує українських військових і приділяє особливу увагу допомозі тваринам, постраждалим від війни. Тетяна є амбасадором Організації захисту прав тварин УРСА разом зі своїм врятованим псом Дюком з Макарівського притулку та дівчинкою Тігрою з Бородянки. Обидва песика були дорослими та потребували періоду адаптації, в якому Тетяна допомогла їм максимально пристосуватися до нового життя. Вона подарувала їм родину та любов, і тепер вони разом ініціюють благодійні збори на підтримку хвостатих друзів, що постраждали від війни або жорстокого поводження та є відомими хвостатими зірками телевізіних етерів

Олексій Суханов — український журналіст, теле- та радіоведучий, ведучий популярного ток-шоу  «Говорить вся Україна» на телеканалі «1+1».

Він є захисником тварин та постійно піднімає цю важливу тему у своїх шоу та через власні соціальні мережі. Олексій підтримує багато притулків і активно співпрацює з організаціями, що займаються захистом прав тварин в Україні. Для нього питання гуманності та захисту прав тварин є особливо цінними, і він своєю діяльністю нагадує про важливість цього у суспільстві, яке прагне бути розвиненим та свідомим.

Як долучитися до заходу

Благодійний Public Talk “Pet-адопція — новий тренд любові” відбудеться 20 листопада о 17:00 за адресою пр-т Академіка Глушкова, 1. Локація — Patron Pet Center

Щоб долучитися до заходу необхідно зареєструватися за покликанням.

Вхід на захід вільний — донат обов'язковий.

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