В Киеве улучшилось состояние воздуха после масштабных лесных пожаров

Качество воздуха в украинской столице 21 сентября уже вернулось к нормальным показателям. Мониторинг местных властей и общественных организаций говорит о среднем уровне загрязнения.

В Киеве 21 сентября улучшилось состояние воздуха

Ситуация нормализовалась в самой столице и окрестностях.

Причиной смога стали масштабные лесные пожары. Это сезонное явление.

Анализ показал, что подобные ситуации происходят почти ежегодно весной и осенью, когда из-за засухи и неосторожного обращения с огнем увеличивается количество пожаров. Это приводит к задымлению, которому дополнительно способствуют сезонные колебания температур и слабый ветер. Поделиться

Ситуация усугублялась из-за безветренной и сухой погоды.

Ресурс IQAir, отслеживающий качество воздуха в разных городах мира, 21 сентября разместил Киев на 17-е место в рейтинге. Днем раньше украинская столица занимала первую строчку.

В Киеве улучшилось качество воздуха

Что известно о задымлении в столице

В Киеве 20 сентября зафиксировали загрязнение воздуха в пять раз нормы. Особенно сложная ситуация была в южных и юго-восточных районах столицы.

Радиационный фон был в норме.

Воздух в столице ухудшился из-за масштабных лесных пожаров в Киевской, Сумской и Черниговской областях.