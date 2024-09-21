В Киеве улучшилось состояние воздуха после масштабных лесных пожаров

Качество воздуха в украинской столице 21 сентября уже вернулось к нормальным показателям. Мониторинг местных властей и общественных организаций говорит о среднем уровне загрязнения.
Главные тезисы
- Состояние воздуха в Киеве 21 сентября вернулось к нормальным значениям.
- Масштабные лесные пожары повлекли загрязнение воздуха.
- Киев занимает 17 строчку рейтинга IQAir 21 сентября. Днем ранее украинская столица была городом с самым большим загрязнением воздуха в мире.
В Киеве 21 сентября улучшилось состояние воздуха
Ситуация нормализовалась в самой столице и окрестностях.
Причиной смога стали масштабные лесные пожары. Это сезонное явление.
Ситуация усугублялась из-за безветренной и сухой погоды.
Ресурс IQAir, отслеживающий качество воздуха в разных городах мира, 21 сентября разместил Киев на 17-е место в рейтинге. Днем раньше украинская столица занимала первую строчку.
Что известно о задымлении в столице
В Киеве 20 сентября зафиксировали загрязнение воздуха в пять раз нормы. Особенно сложная ситуация была в южных и юго-восточных районах столицы.
Радиационный фон был в норме.
Воздух в столице ухудшился из-за масштабных лесных пожаров в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
По данным синоптиков, качество воздуха должно было улучшиться после 25-27 сентября.
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