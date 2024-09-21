У Києві покращився стан повітря після масштабних лісових пожеж

Якість повітря в українській столиці 21 вересня вже повернулась до нормальних показників. Моніторинг місцевої влади та громадських організацій говорить про середній рівень забруднення.
Головні тези:
- Стан повітря у Києві 21 вересня повернувся до нормальних значень.
- Масштабні лісові пожежі спричинили забруднення повітря.
- Київ займає 17 рядок рейтингу IQAir 21 вересня. Днем раніше українська столиця була містом з найбільшим забрудненням повітря.
У Києві 21 вересня покращився стан повітря
Ситуація нормалізувалась у самій столиці та на околицях.
Причиною смогу стали масштабні лісові пожежі. Це сезонне явище.
Ситуація погіршувалась через безвітряну та суху погоду.
Ресурс IQAir, який відстежує якість повітря у різних містах світу, 21 вересня розмістив Київ на 17 місце у рейтингу. Днем раніше українська столиця займала перший рядок.
Що відомо про задимлення у столиці
У Києві 20 вересня зафіксували забруднення повітря у п’ять разів за норму. Особливо складна ситуація була у південних та південно-східних районах столиці.
Радіаційний фон був у нормі.
Повітря у столиці погіршилось через масштабні лісові пожежі у Київській, Сумській та Чернігівській областях.
За даними синоптиків, якість повітря повинна була покращитись після 25-27 вересня.
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