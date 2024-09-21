У Києві покращився стан повітря після масштабних лісових пожеж

Якість повітря в українській столиці 21 вересня вже повернулась до нормальних показників. Моніторинг місцевої влади та громадських організацій говорить про середній рівень забруднення.

У Києві 21 вересня покращився стан повітря

Ситуація нормалізувалась у самій столиці та на околицях.

Причиною смогу стали масштабні лісові пожежі. Це сезонне явище.

Аналіз показав, що подібні ситуації трапляються майже щороку навесні та восени, коли через посухи та необережне поводження з вогнем збільшується кількість пожеж. Це призводить до задимлення, якому додатково сприяють сезонні коливання температур та слабкий вітер. Поширити

Ситуація погіршувалась через безвітряну та суху погоду.

Ресурс IQAir, який відстежує якість повітря у різних містах світу, 21 вересня розмістив Київ на 17 місце у рейтингу. Днем раніше українська столиця займала перший рядок.

У Києві покращилась якість повітря

Що відомо про задимлення у столиці

У Києві 20 вересня зафіксували забруднення повітря у п’ять разів за норму. Особливо складна ситуація була у південних та південно-східних районах столиці.

Радіаційний фон був у нормі.

Повітря у столиці погіршилось через масштабні лісові пожежі у Київській, Сумській та Чернігівській областях.