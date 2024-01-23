В Киеве завершилась аварийно-спасательная работа после российской ракетной атаки 23 января. В столице получили ранения 22 человека, среди них 4 ребенка.

Ликвидация последствий ракетной атаки в Киеве

ГСЧС сообщает, что в Службу спасения поступило 176 сообщений о взрывах и возгораниях в Святошинском, Печерском и Соломенском районах.

На 20 разных локациях в столице работало около 200 спасателей и 40 единиц техники.

Спасатели отметили, что в результате российской ракетной атаки в Киеве:

22 человека пострадали, в том числе 4 детей, госпитализированы 12 человек. В общей сложности эвакуированы и спасены 55 человек.

Психологи ГСЧС оказали помощь около 80 гражданам.

Повреждены 28 объектов, среди которых жилые дома, медучреждение, учебные заведения и автомобили.

Ракетная атака РФ 23 января

Утром 23 января российские войска нанесли очередную массированную ракетную атаку по Украине, выпустив 41 ракету. Силы ПВО уничтожили:

15 крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55;

5 баллистических ракет «Искандер-М»

1 управляемую авиационную ракету Х-59.

В результате российского удара по Харькову погибли 7 человек, поисковые работы продолжаются. 51 человек получили ранения, в том числе четыре ребенка (10, 12, 14 и 17 лет, их состояние среднее) . Из-под завалов спасены 27 человек.

Оккупанты нанесли по жилым районам Харькова около 12 комбинированных ракетных ударов — системы С-300, Х-32 и «Искандер».

В Павлограде погиб один человек.