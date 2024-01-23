У Києві завершили рятувальні роботи після атаки РФ. Поранено 22 людини
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві завершили рятувальні роботи після атаки РФ. Поранено 22 людини

ДСНС України
Київ
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У Києві закінчилася аварійно-рятувальна робота після російської ракетної атаки 23 січня. У столиці отримали поранення 22 людини, серед них 4 дитини.

Ліквідація наслідків ракетної атаки у Києві

ДСНС повідомляє, що до Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.

На 20 різних локаціях у столиці працювало майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки.

Рятувальники зазначили, що унаслідок російської ракетної атаки у Києві:

  • 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, госпіталізовано 12 осіб. Загалом евакуйовано та врятовано 55 осіб.

  • Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 громадянам.

  • Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.

Ракетна атака РФ 23 січня

Зранку 23 січня російські війська завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні, випустивши 41 ракету. Сили ППО знищили:

  • 15 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55;

  • 5 балістичних ракет «Іскандер-М»

  • 1 керовану авіаційну ракету Х-59.

Унаслідок російського удару по Харкову загинуло 7 людей, пошукові роботи тривають. 51 людина отримали поранення, зокрема чотири дитини (10, 12, 14 і 17 років, їх стан середній) . З-під завалів врятовано 27 людей.

Окупанти завдали по житловим районам Харкова близько 12 комбінованих ракетних ударів — системи С-300, Х-32 та «Іскандер».

У Павлограді загинула одна людина.

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