В Кишиневе мужчина бросил два "коктейля Молотова" в посольство РФ

В столице Молдовы Кишинев задержан 54-летний мужчина, который бросил два "коктейля Молотова" на территорию посольства России, где сегодня открылся избирательный участок.

В Кишиневе задержан мужчина, бросивший "коктейли Молотова" в посольство РФ

По данным полиции, в момент задержания мужчина успел бросить из-за забора российского посольства две емкости с зажигательной смесью. Его задержали и установили личность.

Задержанный оказался гражданином Молдовы. Он говорит, что имеет и российское гражданство. Правоохранители проверяют его слова.

Мужчина мотивировал свои действия тем, что недоволен действиями российских властей.

В посольстве РФ действия осудили поступок мужчины и заявили, что "ждут справедливого и сурового наказания".

По согласию властей Молдовы, в консульстве РФ открыли единственный официальный избирательный участок в стране, однако Россия также открыла участки и в непризнанном Приднестровском регионе, несмотря на протесты властей Молдовы.

"Выборы" президента РФ: что известно

С 15 по 17 марта на территории России проходят президентские выборы.

Российский диктатор Владимир Путин баллотируется уже в пятый раз, победа на выборах позволит ему остаться у власти до 2030 года.

Кроме него, в выборах принимают участие депутат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Думы из «Новых людей» Владислав Даванков. Ни один из них не осудил вторжение в Украину и не критикует Путина.

Псевдовыборы также проводятся на оккупированных территориях Украины. По данным СБУ, российские оккупанты усилили административно-полицейский и контрразведывательный режим, чтобы контролировать население и влиять на результаты голосования, прикрываясь мерами безопасности.