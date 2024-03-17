В Кишиневе мужчина бросил два "коктейля Молотова" в посольство РФ

В столице Молдовы Кишинев задержан 54-летний мужчина, который бросил два "коктейля Молотова" на территорию посольства России, где сегодня открылся избирательный участок.
В Кишиневе задержан мужчина, бросивший "коктейли Молотова" в посольство РФ
По данным полиции, в момент задержания мужчина успел бросить из-за забора российского посольства две емкости с зажигательной смесью. Его задержали и установили личность.
Задержанный оказался гражданином Молдовы. Он говорит, что имеет и российское гражданство. Правоохранители проверяют его слова.
Мужчина мотивировал свои действия тем, что недоволен действиями российских властей.
В посольстве РФ действия осудили поступок мужчины и заявили, что "ждут справедливого и сурового наказания".
По согласию властей Молдовы, в консульстве РФ открыли единственный официальный избирательный участок в стране, однако Россия также открыла участки и в непризнанном Приднестровском регионе, несмотря на протесты властей Молдовы.
"Выборы" президента РФ: что известно
С 15 по 17 марта на территории России проходят президентские выборы.
Российский диктатор Владимир Путин баллотируется уже в пятый раз, победа на выборах позволит ему остаться у власти до 2030 года.
Кроме него, в выборах принимают участие депутат от КПРФ Николай Харитонов, глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Думы из «Новых людей» Владислав Даванков. Ни один из них не осудил вторжение в Украину и не критикует Путина.
Псевдовыборы также проводятся на оккупированных территориях Украины. По данным СБУ, российские оккупанты усилили административно-полицейский и контрразведывательный режим, чтобы контролировать население и влиять на результаты голосования, прикрываясь мерами безопасности.
Досрочные выборы были проведены оккупантами в большинстве населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей в формате подомового обхода и установления передвижных избирательных участков на улицах.
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