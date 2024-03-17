У Кишиневі чоловік кинув два "коктейлі Молотова" в посольство РФ

У столиці Молдови Кишиневі затримали 54-річного чоловіка, який кинув два "коктейлі Молотова" на територію посольства Росії, де сьогодні відкрилася виборча дільниця.

У Кишиневі затримали чоловіка, який кинув "коктейлі Молотова" в посольство РФ

За даними поліції, в момент затримання чоловік встиг кинути через паркан російського посольства дві ємності із запальною сумішшю. Його затримали та встановили особу.

Затриманий виявився громадянином Молдови. Він каже, що має і російське громадянство. Правоохоронці наразі перевіряють його слова.

Чоловік мотивував свої дії тим, що незадоволений діями російської влади.

У посольстві РФ дії засудили вчинок чоловіка і заявили, що “чекають на справедливе і суворе покарання”.

За згодою влади Молдови, у консульстві РФ відкрили єдину офіційну виборчу дільницю в країні, однак Росія також відкрила дільниці і в невизнаному Придністровському регіоні, незважаючи на протести влади Молдови.

“Вибори“ президента РФ: що відомо

З 15 по 17 березня на території Росії проходять президентські “вибори“.

Російський диктатор Володимир Путін балотується вже вп'яте, перемога на виборах дозволить йому залишитися при владі до 2030 року.

Крім нього, у виборах беруть участь депутат від КПРФ Микола Харитонов, голова ЛДПР Леонід Слуцький та віце-спікер Думи із «Нових людей» Владислав Даванков. Жоден із них не засудив вторгнення в Україну та не критикує Путіна.

Псевдовибори також проводять на окупованих територіях України. За даними СБУ, російські окупанти посилили адміністративно-поліцейський та контррозвідувальний режим, щоб контролювати населення та впливати на результати голосування, прикриваючись безпековими заходами.