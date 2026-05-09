В Китае начался один из самых серьезных кризисов в армии

Согласно данным издания The New York Times, глава Китая Си Цзиньпин действительно приступил к масштабной чистке среди собственного военного руководства. Это свидетельствует о масштабном расколе в Народно-освободительной армии КНР, который может существенно ослабить позиции Пекина на мировой арене.

Кризис в армии Китая — что известно

Свыше десятилетия Си делал все возможное, чтобы перестроить и усовершенствовать Народно-освободительную армию Китая — фактически превратить ее в глобальную военную силу.

Однако недавние решения главы КНР свидетельствуют о том, что он решился на масштабную чистку военного аппарата страны — вероятнее всего, из-за потери доверия к членам своей команды.

Журналисты обратили внимание на заседание китайского парламента — во время него в зале можно было увидеть только нескольких генералов, хотя в 2025 году там были десятки высокопоставленных военных.

Выступая перед офицерами Си Цзиньпин публично предупредил об опасности нелояльности в рядах армии.

Сам Си уже выступил с заявлением по этому поводу:

В армии никогда не должно быть никого, кто имеет раскол в сердце по отношению к партии.

По убеждению аналитиков, глава КНР больше не доверяет генералам, которых сам продвигал по службе и поручал модернизацию китайской армии.