У Китаї почалася одна з найсерйозніших криз у війську
Джерело:  The New York Times

Згідно з даними видання The New York Times, очільник Китаю Сі Цзіньпін дійсно розпочав масштабну чистку серед власного військового керівництва. Це свідчить про масштабний розкол у Народно-визвольній армії КНР, який може суттєво ослабити позиції Пекіну на світовій арені.

Головні тези:

  • Сам Сі публічно визнав "розкол у серці" власної армії.
  • Завоювати довіру глави КНР вкрай важко, особливо після останніх подій.

Криза в армії Китаю — що відомо

Понад десятиліття Сі робив все можливе, щоб перебудувати та вдосконалити Народно-визвольну армію Китаю — фактично перетворити її в глобальну військову силу.

Однак нещодавно рішення глави КНР свідчать про те, що він наважився на масштабну чистку військового апарату країни — найімовірніше, через втрату довіри до членів своєї команди.

Журналісти звернули увагу на засідання китайського парламенту — під час нього у залі можна було побачити лише кількох генералів, хоча в 2025 році там були десятки високопоставлених військових.

Виступаючи перед офіцерами, Сі Цзіньпін публічно попередив про небезпеку нелояльності у лавах армії.

Сам Сі вже виступив із заявою з цього приводу:

У війську ніколи не повинно бути нікого, хто має розкол у серці щодо партії.

На переконання аналітиків, глава КНР більше не довіряє генералам, яких сам просував по службі та яким доручав модернізацію китайської армії.

Навіть його найдовіреніші та найважливіші довірені особи впали. Хто ще може завоювати його довіру? — зазначив професор Національного університету Ченчі на Тайвані Чіен-вень Коу.

