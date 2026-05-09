У Китаї почалася одна з найсерйозніших криз у війську

Згідно з даними видання The New York Times, очільник Китаю Сі Цзіньпін дійсно розпочав масштабну чистку серед власного військового керівництва. Це свідчить про масштабний розкол у Народно-визвольній армії КНР, який може суттєво ослабити позиції Пекіну на світовій арені.
Головні тези:
- Сам Сі публічно визнав "розкол у серці" власної армії.
- Завоювати довіру глави КНР вкрай важко, особливо після останніх подій.
Криза в армії Китаю — що відомо
Понад десятиліття Сі робив все можливе, щоб перебудувати та вдосконалити Народно-визвольну армію Китаю — фактично перетворити її в глобальну військову силу.
Однак нещодавно рішення глави КНР свідчать про те, що він наважився на масштабну чистку військового апарату країни — найімовірніше, через втрату довіри до членів своєї команди.
Журналісти звернули увагу на засідання китайського парламенту — під час нього у залі можна було побачити лише кількох генералів, хоча в 2025 році там були десятки високопоставлених військових.
Виступаючи перед офіцерами, Сі Цзіньпін публічно попередив про небезпеку нелояльності у лавах армії.
Сам Сі вже виступив із заявою з цього приводу:
На переконання аналітиків, глава КНР більше не довіряє генералам, яких сам просував по службі та яким доручав модернізацію китайської армії.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-