У Китаї почалася одна з найсерйозніших криз у війську

Згідно з даними видання The New York Times, очільник Китаю Сі Цзіньпін дійсно розпочав масштабну чистку серед власного військового керівництва. Це свідчить про масштабний розкол у Народно-визвольній армії КНР, який може суттєво ослабити позиції Пекіну на світовій арені.

Криза в армії Китаю — що відомо

Понад десятиліття Сі робив все можливе, щоб перебудувати та вдосконалити Народно-визвольну армію Китаю — фактично перетворити її в глобальну військову силу.

Однак нещодавно рішення глави КНР свідчать про те, що він наважився на масштабну чистку військового апарату країни — найімовірніше, через втрату довіри до членів своєї команди.

Журналісти звернули увагу на засідання китайського парламенту — під час нього у залі можна було побачити лише кількох генералів, хоча в 2025 році там були десятки високопоставлених військових.

Виступаючи перед офіцерами, Сі Цзіньпін публічно попередив про небезпеку нелояльності у лавах армії.

Сам Сі вже виступив із заявою з цього приводу:

У війську ніколи не повинно бути нікого, хто має розкол у серці щодо партії.

На переконання аналітиків, глава КНР більше не довіряє генералам, яких сам просував по службі та яким доручав модернізацію китайської армії.