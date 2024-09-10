В Китае 30-летний работник одного из предприятий А'Бао умер, отработав 104 рабочих дня подряд и получив за это время только один выходной.

Что известно о причинах смерти работника в Китае

Отмечается , что суд провинции Чжэцзян принял решение, что компания, на которую работал умерший, должна взять на себя 20% ответственности за его смерть.

По словам врачей, к смерти мужчины привела полиорганная недостаточность, вызванная пневмококковой инфекцией, вероятно, в условиях ослабленной иммунной системы.

Работа в Китае

Инцидент вызвал широкое возмущение в китайском обществе и привел к дискуссии по поводу отношения китайских работодателей к рабочим.

Подчеркивается, что в феврале 2023 года А'Бао устроился маляром в одной из компаний. Через некоторое время мужчину присоединили к проекту в городе Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Ежедневно мужчина выходил на работу в течение 104 дней с февраля по май 2023 года, получив за это время только один выходной 6 апреля.

25 мая А'бао вынужден был взять больничный из-за плохого самочувствия и в течение дня отдыхал в общежитии, где жил.

Однако уже 28 мая состояние его здоровья резко ухудшилось. Его отвезли в больницу, где врачи обнаружили у мужчины инфекцию в легких и установили дыхательную недостаточность.

Из-за этих болезней мужчина скончался уже 1 июня.

Что известно о решении суда

Его семья обратилась в суд, требуя компенсации и обвиняя работодателя в небрежном отношении к собственным работникам.

Представители компании заявили, что рабочий график А'бао был управляемым, а любая сверхурочная работа — добровольной.

Кроме этого, в компании заявили, что к смерти мужчины привели предварительные проблемы со здоровьем, а отсутствие своевременного лечения ухудшило его состояние.

Суд обязал компанию работодателя выплатить семье умершего 56 тыс. долларов в качестве компенсации за нарушение трудового законодательства.