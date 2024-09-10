В Китае 30-летний работник одного из предприятий А'Бао умер, отработав 104 рабочих дня подряд и получив за это время только один выходной.
Главные тезисы
- Смерть рабочего в Китае из-за работы без выходных вызвала широкое возмущение и дискуссию в обществе.
- Причиной смерти была полиорганная недостаточность, вызванная пневмококковой инфекцией, вероятно, из-за длительного периода работы без отдыха.
- Суд вынес решение о выплате компенсации семье умершего за нарушение трудового законодательства.
- Китайское трудовое законодательство предусматривает ограничение рабочего времени: максимум 8 часов в день и 44 часа в неделю.
- Работодатель компании обвинялся в небрежном отношении к сотрудникам, но утверждал, что рабочий график был управляемым и сверхурочная работа — добровольной.
Что известно о причинах смерти работника в Китае
Отмечается , что суд провинции Чжэцзян принял решение, что компания, на которую работал умерший, должна взять на себя 20% ответственности за его смерть.
По словам врачей, к смерти мужчины привела полиорганная недостаточность, вызванная пневмококковой инфекцией, вероятно, в условиях ослабленной иммунной системы.
Инцидент вызвал широкое возмущение в китайском обществе и привел к дискуссии по поводу отношения китайских работодателей к рабочим.
Подчеркивается, что в феврале 2023 года А'Бао устроился маляром в одной из компаний. Через некоторое время мужчину присоединили к проекту в городе Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая.
Ежедневно мужчина выходил на работу в течение 104 дней с февраля по май 2023 года, получив за это время только один выходной 6 апреля.
25 мая А'бао вынужден был взять больничный из-за плохого самочувствия и в течение дня отдыхал в общежитии, где жил.
Однако уже 28 мая состояние его здоровья резко ухудшилось. Его отвезли в больницу, где врачи обнаружили у мужчины инфекцию в легких и установили дыхательную недостаточность.
Из-за этих болезней мужчина скончался уже 1 июня.
Что известно о решении суда
Его семья обратилась в суд, требуя компенсации и обвиняя работодателя в небрежном отношении к собственным работникам.
Представители компании заявили, что рабочий график А'бао был управляемым, а любая сверхурочная работа — добровольной.
Кроме этого, в компании заявили, что к смерти мужчины привели предварительные проблемы со здоровьем, а отсутствие своевременного лечения ухудшило его состояние.
Суд обязал компанию работодателя выплатить семье умершего 56 тыс. долларов в качестве компенсации за нарушение трудового законодательства.
Китайское трудовое законодательство предусматривает максимум 8 рабочих часов в день и в среднем 44 часа в неделю.
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