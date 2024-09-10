У Китаї 30-річний працівник одного з підприємств А'бао помер, відпрацювавши 104 робочих дні поспіль і отримавши за цей час лише один вихідний.

Що відомо про причини смерті працівника в Китаї

Зазначається, що суд провінції Чжецзян прийняв рішення, що компанія, на яку працював покійний, має взяти на себе 20% відповідальності за його смерть.

За словами лікарів, до смерті чоловіка призвела поліорганна недостатність, викликана пневмококовою інфекцією, ймовірно, в умовах ослабленої імунної системи.

Робота у Китаї

Інцидент викликав широке обурення у китайському суспільстві і призвів до дискусії стосовно ставлення китайських роботодавців до робітників.

Підкреслюється, що у лютому 2023 року А'бао влаштувався маляром в одній з компаній. Через деякий час чоловіка долучили до проєкту у місті Чжоушань у провінції Чжецзян на сході Китаю.

Щодня чоловік виходив на роботу протягом 104 днів від лютого до травня 2023 року, отримавши за цей час лише один вихідний 6 квітня.

25 травня А'бао змушений був взяти лікарняний через погане самопочуття і протягом дня відпочивав у гуртожитку, де мешкав.

Однак вже 28 травня стан його здоров’я різко погіршився. Його відвезли до лікарні, де лікарі виявили в чоловіка інфекцію у легенях та встановили дихальну недостатність.

Через ці хвороби чоловік помер вже 1 червня.

Що відомо про рішення суду

Його сім’я звернулась до суду, вимагаючи компенсації і звинувачуючи роботодавця у недбалому ставленні до власних працівників.

Представники компанії заявили, що робочий графік А'бао був керованим, а будь-яка понаднормова робота — добровільною.

Окрім цього в компанії заявили, що до смерті чоловіка призвели попередні проблеми зі здоров’ям, а відсутність вчасного лікування погіршила його стан.

Суд зобов’язав компанію роботодавця виплатити сім’ї померлого 56 тис доларів у якості компенсації за порушення трудового законодавства.