У Китаї 30-річний працівник одного з підприємств А'бао помер, відпрацювавши 104 робочих дні поспіль і отримавши за цей час лише один вихідний.
Головні тези:
- 30-річний працівник в Китаї помер через роботу без вихідних, відпрацювавши 104 дні поспіль
- Ймовірною причиною смерті була поліорганна недостатність, викликана пневмококовою інфекцією
- Інцидент викликав широке обурення у суспільстві та порушив дискусію про ставлення роботодавців до працівників
- Суд зобов'язав компанію виплатити компенсацію сім'ї померлого за порушення трудового законодавства
- Китайське трудове законодавство обмежує тривалість робочого часу 8 годинами на день та фіксує середній тижневий робочий час на рівні 44 години
Що відомо про причини смерті працівника в Китаї
Зазначається, що суд провінції Чжецзян прийняв рішення, що компанія, на яку працював покійний, має взяти на себе 20% відповідальності за його смерть.
За словами лікарів, до смерті чоловіка призвела поліорганна недостатність, викликана пневмококовою інфекцією, ймовірно, в умовах ослабленої імунної системи.
Інцидент викликав широке обурення у китайському суспільстві і призвів до дискусії стосовно ставлення китайських роботодавців до робітників.
Підкреслюється, що у лютому 2023 року А'бао влаштувався маляром в одній з компаній. Через деякий час чоловіка долучили до проєкту у місті Чжоушань у провінції Чжецзян на сході Китаю.
Щодня чоловік виходив на роботу протягом 104 днів від лютого до травня 2023 року, отримавши за цей час лише один вихідний 6 квітня.
25 травня А'бао змушений був взяти лікарняний через погане самопочуття і протягом дня відпочивав у гуртожитку, де мешкав.
Однак вже 28 травня стан його здоров’я різко погіршився. Його відвезли до лікарні, де лікарі виявили в чоловіка інфекцію у легенях та встановили дихальну недостатність.
Через ці хвороби чоловік помер вже 1 червня.
Що відомо про рішення суду
Його сім’я звернулась до суду, вимагаючи компенсації і звинувачуючи роботодавця у недбалому ставленні до власних працівників.
Представники компанії заявили, що робочий графік А'бао був керованим, а будь-яка понаднормова робота — добровільною.
Окрім цього в компанії заявили, що до смерті чоловіка призвели попередні проблеми зі здоров’ям, а відсутність вчасного лікування погіршила його стан.
Суд зобов’язав компанію роботодавця виплатити сім’ї померлого 56 тис доларів у якості компенсації за порушення трудового законодавства.
Китайське трудове законодавство передбачає максимум 8 робочих годин на день і в середньому 44 години на тиждень.
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