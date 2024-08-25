У Росії помер розробник ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Точка"
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У Росії помер розробник ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Точка"

Олег Мамалига
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Джерело:  online.ua

25 серпня стало відомо про смерть головного конструктора російського ракетного комплексу "Іскандер-М" Олега Мамалиги.

Головні тези:

  • Олег Мамалига був головним конструктором ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Точка"
  • Його робота також пов'язана з розробкою тактичних та оперативно-тактичних ракетних комплексів, включно з міжконтинентальною ракетою "Гном"
  • Ракетний комплекс "Іскандер-М" має максимальну дальність ураження цілі до 700 км.

Помер ще один розробник російської смертоносної зброї

Як зазначають російські пропагандисти, Мамалига також був причетний до створення тактичних ("Точка") та оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Ока", "Ока-У").

Такоє мережею ширилася інформація про те, що він був залучений до розробки міжконтинентальної ракети "Гном", яка не пішла у серійне виробництво.

Журналісти також озвучили припущення, що Мамалига мав українське коріння, адже, як відомо, це прізвище вкрай поширене в Україні.

Він помер у віці 91 року. Мамалига був нагороджений низкою високих нагород. Він був "лауреатом Державної премії, Премії Уряду РФ, кавалером орденів Жовтневої Революції, Трудового Червоного Прапора, "Знаку Пошани", а також був членом-кореспондентом Російської академії ракетних та артилерійських наук.

Більшу частину свого життя він пропрацював в коломенському КБ машинобудування.

Саме там Мамалига брав участь у розробці озброєння та військової техніки, зокрема перших радянських ПТРК.

Що відомо про ракетний комплекс "Іскандер-М"

"Іскандер-М"  — російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який був створений на Коломенському КБ Машинобудування (КБМ).

Російська пропаганда доволі часто називає його “неперевершеним”, однак не пояснює чому.

Попри те, що розробка комплексу стартувала ще в 1988 році, його серійне виробництво розпочалося аж через 17 років.

Здійснює запуск ракет класу земля-земля різних типів: балістичні «Іскандер», «Іскандер-М», «Іскандер-Е», крилаті «Іскандер-К».

Є подальшим розвитком ОТРК 9K714 «Ока»[2][3]. Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК «Іскандер-М» — не менше 500 км (оголошена публічно) і може сягати 700 км (за експертними оцінками, при застосуванні ядерної боєголовки або полегшеної звичайної)[

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