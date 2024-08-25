У Росії помер розробник ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Точка"

25 серпня стало відомо про смерть головного конструктора російського ракетного комплексу "Іскандер-М" Олега Мамалиги.
Головні тези:
- Олег Мамалига був головним конструктором ракетних комплексів "Іскандер-М" та "Точка"
- Його робота також пов'язана з розробкою тактичних та оперативно-тактичних ракетних комплексів, включно з міжконтинентальною ракетою "Гном"
- Ракетний комплекс "Іскандер-М" має максимальну дальність ураження цілі до 700 км.
Помер ще один розробник російської смертоносної зброї
Як зазначають російські пропагандисти, Мамалига також був причетний до створення тактичних ("Точка") та оперативно-тактичних ракетних комплексів ("Ока", "Ока-У").
Такоє мережею ширилася інформація про те, що він був залучений до розробки міжконтинентальної ракети "Гном", яка не пішла у серійне виробництво.
Журналісти також озвучили припущення, що Мамалига мав українське коріння, адже, як відомо, це прізвище вкрай поширене в Україні.
Більшу частину свого життя він пропрацював в коломенському КБ машинобудування.
Саме там Мамалига брав участь у розробці озброєння та військової техніки, зокрема перших радянських ПТРК.
Що відомо про ракетний комплекс "Іскандер-М"
"Іскандер-М" — російський оперативно-тактичний ракетний комплекс, який був створений на Коломенському КБ Машинобудування (КБМ).
Російська пропаганда доволі часто називає його “неперевершеним”, однак не пояснює чому.
Попри те, що розробка комплексу стартувала ще в 1988 році, його серійне виробництво розпочалося аж через 17 років.
Здійснює запуск ракет класу земля-земля різних типів: балістичні «Іскандер», «Іскандер-М», «Іскандер-Е», крилаті «Іскандер-К».
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