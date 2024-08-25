В России умер разработчик ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка"
Категория
Мир
Дата публикации

В России умер разработчик ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка"

Олег Мамалыга
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Источник:  online.ua

25 августа стало известно о смерти главного конструктора российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олега Мамалыги.

Главные тезисы

  • Олег Мамалыга был главным конструктором ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка"
  • Его работа также связана с разработкой тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, включая межконтинентальную ракету "Гном"
  • Ракетный комплекс "Искандер-М" имеет максимальную дальность поражения до 700 км.

Умер еще один разработчик российского смертоносного оружия

Как отмечают российские пропагандисты, Мамалыга также был причастен к созданию тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").

Также сетью распространялась информация о том, что он был привлечен к разработке межконтинентальной ракеты "Гном", которая не пошла в серийное производство.

Журналисты также озвучили предположение, что у Мамалыги были украинские корни, ведь, как известно, эта фамилия крайне распространена в Украине.

Он скончался в возрасте 91 года. Мамалыга был награжден рядом высоких наград. Он был "лауреатом Государственной премии, Премии Правительства РФ, кавалером орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знака Почета", а также являлся членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Большую часть своей жизни он проработал в коломенском КБ машиностроения.

Там Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, в частности первых советских ПТРК.

Что известно о ракетном комплексе "Искандер-М"

"Искандер-М" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, созданный на Коломенском КБ Машиностроение (КБМ).

Российская пропаганда довольно часто называет его "превосходным", однако не объясняет почему.

Несмотря на то, что разработка комплекса стартовала еще в 1988 году, его серийное производство началось спустя 17 лет.

Осуществляет запуск ракет класса земля-земля разных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Е", крылатые "Искандер-К".

Является дальнейшим развитием ОТРК 9K714 «Ока»[2][3]. Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК «Искандер-М» — не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, при применении ядерной боеголовки или облегченной обычной).

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