В России умер разработчик ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка"

Умер еще один разработчик российского смертоносного оружия

Как отмечают российские пропагандисты, Мамалыга также был причастен к созданию тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").

Также сетью распространялась информация о том, что он был привлечен к разработке межконтинентальной ракеты "Гном", которая не пошла в серийное производство.

Журналисты также озвучили предположение, что у Мамалыги были украинские корни, ведь, как известно, эта фамилия крайне распространена в Украине.

Он скончался в возрасте 91 года. Мамалыга был награжден рядом высоких наград. Он был "лауреатом Государственной премии, Премии Правительства РФ, кавалером орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, "Знака Почета", а также являлся членом-корреспондентом Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Поделиться

Большую часть своей жизни он проработал в коломенском КБ машиностроения.

Там Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, в частности первых советских ПТРК.

Что известно о ракетном комплексе "Искандер-М"

"Искандер-М" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, созданный на Коломенском КБ Машиностроение (КБМ).

Российская пропаганда довольно часто называет его "превосходным", однако не объясняет почему.

Несмотря на то, что разработка комплекса стартовала еще в 1988 году, его серийное производство началось спустя 17 лет.

Осуществляет запуск ракет класса земля-земля разных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Е", крылатые "Искандер-К".