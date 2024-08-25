В России умер разработчик ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка"

25 августа стало известно о смерти главного конструктора российского ракетного комплекса "Искандер-М" Олега Мамалыги.
Главные тезисы
- Олег Мамалыга был главным конструктором ракетных комплексов "Искандер-М" и "Точка"
- Его работа также связана с разработкой тактических и оперативно-тактических ракетных комплексов, включая межконтинентальную ракету "Гном"
- Ракетный комплекс "Искандер-М" имеет максимальную дальность поражения до 700 км.
Умер еще один разработчик российского смертоносного оружия
Как отмечают российские пропагандисты, Мамалыга также был причастен к созданию тактических ("Точка") и оперативно-тактических ракетных комплексов ("Ока", "Ока-У").
Также сетью распространялась информация о том, что он был привлечен к разработке межконтинентальной ракеты "Гном", которая не пошла в серийное производство.
Журналисты также озвучили предположение, что у Мамалыги были украинские корни, ведь, как известно, эта фамилия крайне распространена в Украине.
Большую часть своей жизни он проработал в коломенском КБ машиностроения.
Там Мамалыга участвовал в разработке вооружения и военной техники, в частности первых советских ПТРК.
Что известно о ракетном комплексе "Искандер-М"
"Искандер-М" — российский оперативно-тактический ракетный комплекс, созданный на Коломенском КБ Машиностроение (КБМ).
Российская пропаганда довольно часто называет его "превосходным", однако не объясняет почему.
Несмотря на то, что разработка комплекса стартовала еще в 1988 году, его серийное производство началось спустя 17 лет.
Осуществляет запуск ракет класса земля-земля разных типов: баллистические "Искандер", "Искандер-М", "Искандер-Е", крылатые "Искандер-К".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-