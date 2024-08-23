Банки Кыргызстана объявляют бойкот России. Почему это важно
Категория
Экономика
Дата публикации

Банки Кыргызстана объявляют бойкот России. Почему это важно

Керемет банк
Читати українською
Источник:  SPRAVDI

Сразу четыре банка в Кыргызстане официально заявили, что разрывают сотрудничество со страной-агрессорой РФ. Это создаст для России дополнительные проблемы.

Главные тезисы

  • Банки Кыргызстана решили поддержать санкции против РФ.
  • Россия пытается создать "антисанкционную коалицию", однако пока безрезультатно.
  • США обещают странам Центральной Азии и Южного Кавказа инвестиции и технологии, чтобы они наконец-то разорвали сотрудничество с Россией.

Банки Кыргызстана присоединились к санкциям против РФ

О своем решении в течение суток объявили сразу четыре банка Кыргызстана: они подтвердили, что присоединяются к антироссийским санкциям и приостанавливают транзакции.

Что важно понимать, речь идет о банках:

  1. "Демир",

  2. "KICB",

  3. MBank,

  4. "Керемет".

К слову, последний вообще является самым крупным банком страны.

На этом фоне нельзя также игнорировать тот факт, что именно Кыргызстан является одним из ближайших партнеров России.

На самом деле за этой якобы локальной новостью скрывается новая большая проблема для России. Если "импортозамещение" за счет "серых схем", "фирм-однодневок", "компаний-прокладок" она еще как-то организовала, то создать банк-клон в иностранной стране невозможно. Потому Запад и бьет по банкам. Уже сейчас в России ожидают, что «киргизы побегут». Ведь логика их мигрантского пребывания в ней проста: зарабатывать деньги и переводить их домой. Если этого нельзя делать, то в чем смысл работы? — объясняет команда SPRAVDI.

России не удается решить эту проблему

В настоящее время страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы создать "антисанкционную коалицию", однако даже давним союзникам Москвы не очень нравится эта идея.

Этот факт уже публично признал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Биричевский.

Он публично жалуется на то, что на главных партнеров России — Китай и Индию — существенное давление оказывает официальный Вашингтон.

Для них — это крах, банкротство, потеря прибыли. Россия — конечно, широкий рынок, но в США для них больше возможностей для торговли, размещения своих ценных бумаг на финансовых площадках. Конечно, этого очень боятся большие корпорации, — жалуется Биричевский.

По его словам, странам Центральной Азии и Южного Кавказа Штаты также обещают инвестиции и технологии за то, чтобы они разорвали сотрудничество со страной-агрессоркой.

И это усложняет нам жизнь, не позволяя получить то, чего мы хотим, — пожаловался российский чиновник.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Турецкие банки экстренно разрывают отношения с российскими: что происходит
Сбербанк
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Европейские банки заплатили в РФ более 800 млн налогов за прошлый год — FT
Raiffeisen Bank
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Банки Китая отказываются от проведения платежей по торговле с РФ
Торговля РФ с Китаем

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?