Сразу четыре банка в Кыргызстане официально заявили, что разрывают сотрудничество со страной-агрессорой РФ. Это создаст для России дополнительные проблемы.

Банки Кыргызстана присоединились к санкциям против РФ

О своем решении в течение суток объявили сразу четыре банка Кыргызстана: они подтвердили, что присоединяются к антироссийским санкциям и приостанавливают транзакции.

Что важно понимать, речь идет о банках:

"Демир", "KICB", MBank, "Керемет".

К слову, последний вообще является самым крупным банком страны.

На этом фоне нельзя также игнорировать тот факт, что именно Кыргызстан является одним из ближайших партнеров России.

На самом деле за этой якобы локальной новостью скрывается новая большая проблема для России. Если "импортозамещение" за счет "серых схем", "фирм-однодневок", "компаний-прокладок" она еще как-то организовала, то создать банк-клон в иностранной стране невозможно. Потому Запад и бьет по банкам. Уже сейчас в России ожидают, что «киргизы побегут». Ведь логика их мигрантского пребывания в ней проста: зарабатывать деньги и переводить их домой. Если этого нельзя делать, то в чем смысл работы? — объясняет команда SPRAVDI. Поделиться

России не удается решить эту проблему

В настоящее время страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы создать "антисанкционную коалицию", однако даже давним союзникам Москвы не очень нравится эта идея.

Этот факт уже публично признал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Биричевский.

Он публично жалуется на то, что на главных партнеров России — Китай и Индию — существенное давление оказывает официальный Вашингтон.

Для них — это крах, банкротство, потеря прибыли. Россия — конечно, широкий рынок, но в США для них больше возможностей для торговли, размещения своих ценных бумаг на финансовых площадках. Конечно, этого очень боятся большие корпорации, — жалуется Биричевский. Поделиться

По его словам, странам Центральной Азии и Южного Кавказа Штаты также обещают инвестиции и технологии за то, чтобы они разорвали сотрудничество со страной-агрессоркой.