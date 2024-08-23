Банки Кыргызстана объявляют бойкот России. Почему это важно

Сразу четыре банка в Кыргызстане официально заявили, что разрывают сотрудничество со страной-агрессорой РФ. Это создаст для России дополнительные проблемы.
Главные тезисы
- Банки Кыргызстана решили поддержать санкции против РФ.
- Россия пытается создать "антисанкционную коалицию", однако пока безрезультатно.
- США обещают странам Центральной Азии и Южного Кавказа инвестиции и технологии, чтобы они наконец-то разорвали сотрудничество с Россией.
Банки Кыргызстана присоединились к санкциям против РФ
О своем решении в течение суток объявили сразу четыре банка Кыргызстана: они подтвердили, что присоединяются к антироссийским санкциям и приостанавливают транзакции.
Что важно понимать, речь идет о банках:
"Демир",
"KICB",
MBank,
"Керемет".
К слову, последний вообще является самым крупным банком страны.
На этом фоне нельзя также игнорировать тот факт, что именно Кыргызстан является одним из ближайших партнеров России.
России не удается решить эту проблему
В настоящее время страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы создать "антисанкционную коалицию", однако даже давним союзникам Москвы не очень нравится эта идея.
Этот факт уже публично признал директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Биричевский.
Он публично жалуется на то, что на главных партнеров России — Китай и Индию — существенное давление оказывает официальный Вашингтон.
По его словам, странам Центральной Азии и Южного Кавказа Штаты также обещают инвестиции и технологии за то, чтобы они разорвали сотрудничество со страной-агрессоркой.
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