Одразу чотири банки у Киргизстані офіційно заявили, що розривають співпрацю з країною-агресоркою РФ. Це створить для Росії додаткові проблеми.

Банки Киргизстану приєдналися до санкцій проти РФ

Про своє рішення протягом доби оголосили одразу чотири банки Киргизстану: вони підтвердили, що приєднують до антиросійських санкцій та призупиняють транзакції.

Що важливо розуміти, мовиться про:

“Демир”, “KICB”, “MBank”, “Керемет”.

До слова, останній взагалі є найбільшим банком країни.

На цьому тлі не можна також ігнорувати той факт, що саме Киргизстан є одним з найближчих партнерів Росії.

Насправді за цією, нібито локальною, новиною ховається нова велика проблема для Росії. Якщо “імпортозаміщення” за рахунок “сірих схем”, “фірм-одноденок”, “компаній-прокладок” вона ще якось організувала, то створити банк-клон в іноземній країні неможливо. Тому Захід і б’є по банках. Вже зараз у Росії очікують, що «киргизи побіжать». Адже логіка їхнього мігрантського перебування в ній проста: заробляти гроші і переказувати їх додому. Якщо цього не можна, то в чому сенс роботи? — пояснює команда SPRAVDI. Поширити

Росії не вдається розв’язати цю проблему

Наразі країна-агресорка РФ робить все можливе, щоб створити “антисанкційну коаліцію”, однак навіть давнім союзникам Москви не надто подобається ця ідея.

Цей факт уже публічно визнав директор департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Бірічевський.

Він публічно скаржиться на те, на головних партнерів Росії — Китай та Індію — суттєвий тиск чинить офіційний Вашингтон.

Для них — це крах, банкрутство, втрата прибутку. Росія — звісно широкий ринок, але у США для них більше можливостей для торгівлі, розміщення своїх цінних паперів на фінансових майданчиках. Звичайно, цього дуже бояться великі корпорації, — бідкається Бірічевський. Поширити

За його словами, країнам Центральної Азії та Південного Кавказу Штати також обіцяють інвестиції і технології за те, щоб вони розірвали співпрацю з країною-агресоркою.