Одразу чотири банки у Киргизстані офіційно заявили, що розривають співпрацю з країною-агресоркою РФ. Це створить для Росії додаткові проблеми.
Головні тези:
- Банки Киргизстану вирішили підтримати санкції проти РФ.
- Росія намагається створити “антисанкційну коаліцію”, однак наразі безрезультатно.
- США обіцяють країнам Центральної Азії та Південного Кавказу інвестиції і технології, щоб вони нарешті розірвали співпрацю з Росією.
Банки Киргизстану приєдналися до санкцій проти РФ
Про своє рішення протягом доби оголосили одразу чотири банки Киргизстану: вони підтвердили, що приєднують до антиросійських санкцій та призупиняють транзакції.
Що важливо розуміти, мовиться про:
“Демир”,
“KICB”,
“MBank”,
“Керемет”.
До слова, останній взагалі є найбільшим банком країни.
На цьому тлі не можна також ігнорувати той факт, що саме Киргизстан є одним з найближчих партнерів Росії.
Росії не вдається розв’язати цю проблему
Наразі країна-агресорка РФ робить все можливе, щоб створити “антисанкційну коаліцію”, однак навіть давнім союзникам Москви не надто подобається ця ідея.
Цей факт уже публічно визнав директор департаменту економічного співробітництва МЗС РФ Бірічевський.
Він публічно скаржиться на те, на головних партнерів Росії — Китай та Індію — суттєвий тиск чинить офіційний Вашингтон.
За його словами, країнам Центральної Азії та Південного Кавказу Штати також обіцяють інвестиції і технології за те, щоб вони розірвали співпрацю з країною-агресоркою.
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