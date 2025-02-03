Китайские разработчики создали специальную беговую стойку для своего робота Black Panther 2.0, который перемещается на четырех конечностях и может стать самым скоростным в мире.
Главные тезисы
- Black Panther 2.0 – самый быстрый робот в мире, разработанный китайскими специалистами. Он способен соперничать со скоростью легкоатлета Усейна Болта.
- Работа весом 48 кг использует искусственный интеллект для адаптации в окружающей среде и способна пробежать 100 метров менее чем за 10 секунд.
- Black Panther 2.0 оснащен гибкими коленными суставами и усиленной конструкцией из углеродного волокна, обеспечивающих целостность на максимальной скорости.
Что известно о разработке Китаем самого быстрого робота в мире
Китайские разработчики заявляют, что Black Panther 2.0 способен не просто бегать с высокой скоростью, а может перемещаться со скоростью обладателя мирового рекорда по бегу Усэйна Болта.
Проект реализуется совместно учёными робототехнического стартапа Mirror Me и Центра междисциплинарной механики при Чжэцзянском университете в Китае.
Вес работы составляет 48 кг, а рост — 0,63 метра.
При этом Black Panther 2.0 способен пробежать 100 м менее чем за 10 секунд.
Команда разработчиков утверждает, что робот развивает скорость 10,4 метра в секунду, что лишь немногим меньше мирового рекорда среди людей.
Мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит ямайскому спринтеру Усейну Болту. В 2009 году на Чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине он преодолел эту дистанцию за 9,58 секунды, достигнув максимальной скорости 44,72 километра в час.
Для достижения такой скорости разработчики Black Panther 2.0 оснастили работа гибкими коленными суставами на каждой из четырех ног, а также добавили усиленные конструкции из углеродного волокна, чтобы сохранить их целостность под нагрузкой веса движущегося на максимальной скорости робота.
Известно также, что робот использует искусственный интеллект для адаптации собственного движения в окружающей среде.
Зачем в Китае разрабатывают скоростной робот
Пока остается до конца не понятным, с какой целью в Китае разрабатывают скоростной труд, однако власти Китая обязательно привлекут разработку в военных целях.
Другие четвероногие работы, такие как DEEP Robotics Lynx, были предложены для целей безопасности и обследования опасных сред, но этот робот развивает максимальную скорость, равную только половине скорости Black Panther 2.0.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-