Китайские разработчики создали специальную беговую стойку для своего робота Black Panther 2.0, который перемещается на четырех конечностях и может стать самым скоростным в мире.

Что известно о разработке Китаем самого быстрого робота в мире

Китайские разработчики заявляют, что Black Panther 2.0 способен не просто бегать с высокой скоростью, а может перемещаться со скоростью обладателя мирового рекорда по бегу Усэйна Болта.

Проект реализуется совместно учёными робототехнического стартапа Mirror Me и Центра междисциплинарной механики при Чжэцзянском университете в Китае.

Вес работы составляет 48 кг, а рост — 0,63 метра.

При этом Black Panther 2.0 способен пробежать 100 м менее чем за 10 секунд.

Команда разработчиков утверждает, что робот развивает скорость 10,4 метра в секунду, что лишь немногим меньше мирового рекорда среди людей.

Мировой рекорд в беге на 100 метров принадлежит ямайскому спринтеру Усейну Болту. В 2009 году на Чемпионате мира по легкой атлетике в Берлине он преодолел эту дистанцию за 9,58 секунды, достигнув максимальной скорости 44,72 километра в час.

Для достижения такой скорости разработчики Black Panther 2.0 оснастили работа гибкими коленными суставами на каждой из четырех ног, а также добавили усиленные конструкции из углеродного волокна, чтобы сохранить их целостность под нагрузкой веса движущегося на максимальной скорости робота.

Известно также, что робот использует искусственный интеллект для адаптации собственного движения в окружающей среде.

Зачем в Китае разрабатывают скоростной робот

Пока остается до конца не понятным, с какой целью в Китае разрабатывают скоростной труд, однако власти Китая обязательно привлекут разработку в военных целях.

Другие четвероногие работы, такие как DEEP Robotics Lynx, были предложены для целей безопасности и обследования опасных сред, но этот робот развивает максимальную скорость, равную только половине скорости Black Panther 2.0.