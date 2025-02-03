Китайські розробники створили спеціальну бігову стійку для свого робота Black Panther 2.0, який переміщується на чотирьох кінцівках і може стати найбільш швидкісним у світі.
Головні тези:
- Black Panther 2.0 - найшвидший робот у світі, розроблений китайськими фахівцями.
- Робот може переміщуватись зі швидкістю, що дорівнює світовому рекорду серед людей в бігу на 100 метрів.
- Вага робота складає 48 кг, а використання штучного інтелекту дає йому можливість адаптувати власний рух в навколишньому середовищі.
Що відомо про розробку Китаєм найшвидшого робота у світі
Китайські розробники заявляють, що Black Panther 2.0 здатен не просто бігати з високою швидкістю, а може переміщуватись зі швидкістю володаря світового рекорду з бігу Усейна Болта.
Проєкт реалізується спільно вченими робототехнічного стартапу Mirror Me і Центру міждисциплінарної механіки при Чжецзянському університеті в Китаї.
Вага робота складає 48 кг, а зріст — 0,63 метри.
При цьому Black Panther 2.0 здатен пробігти 100 м менш ніж за 10 секунд.
Команда розробників стверджує, що робот розвиває швидкість 10,4 метра за секунду, що лише трохи менше світового рекорду серед людей.
Світовий рекорд у бігу на 100 метрів належить ямайському спринтеру Усейну Болту. У 2009 році на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні він подолав цю дистанцію за 9,58 секунди, досягнувши максимальної швидкості 44,72 кілометра на годину.
Для досягнення такої швидкості розробники Black Panther 2.0 оснастили робота гнучкими колінними суглобами на кожній з чотирьох ніг, а також додали посилені конструкції з вуглецевого волокна, щоб зберегти їхню цілісність під навантаженням ваги робота, який рухається на максимальній швидкості.
Відомо також, що робот використовує штучний інтелект для адаптації власного руху у навколишньому середовищі.
Навіщо у Китаї розробляють швидкісного робота
Наразі залишається до кінця не зрозумілим, з якою метою у Китаї розробляють швидкісного робота, однак влада Китаю обов’язко залучить розробку у військових цілях.
Інші чотириногі роботи, такі як DEEP Robotics Lynx, були запропоновані для цілей безпеки і обстеження небезпечних середовищ, але цей робот розвиває максимальну швидкість, яка дорівнює лише половині швидкості Black Panther 2.0.
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