Китайські розробники створили спеціальну бігову стійку для свого робота Black Panther 2.0, який переміщується на чотирьох кінцівках і може стати найбільш швидкісним у світі.

Що відомо про розробку Китаєм найшвидшого робота у світі

Китайські розробники заявляють, що Black Panther 2.0 здатен не просто бігати з високою швидкістю, а може переміщуватись зі швидкістю володаря світового рекорду з бігу Усейна Болта.

Проєкт реалізується спільно вченими робототехнічного стартапу Mirror Me і Центру міждисциплінарної механіки при Чжецзянському університеті в Китаї.

Вага робота складає 48 кг, а зріст — 0,63 метри.

При цьому Black Panther 2.0 здатен пробігти 100 м менш ніж за 10 секунд.

Команда розробників стверджує, що робот розвиває швидкість 10,4 метра за секунду, що лише трохи менше світового рекорду серед людей.

Світовий рекорд у бігу на 100 метрів належить ямайському спринтеру Усейну Болту. У 2009 році на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні він подолав цю дистанцію за 9,58 секунди, досягнувши максимальної швидкості 44,72 кілометра на годину.

Для досягнення такої швидкості розробники Black Panther 2.0 оснастили робота гнучкими колінними суглобами на кожній з чотирьох ніг, а також додали посилені конструкції з вуглецевого волокна, щоб зберегти їхню цілісність під навантаженням ваги робота, який рухається на максимальній швидкості.

Відомо також, що робот використовує штучний інтелект для адаптації власного руху у навколишньому середовищі.

Навіщо у Китаї розробляють швидкісного робота

Наразі залишається до кінця не зрозумілим, з якою метою у Китаї розробляють швидкісного робота, однак влада Китаю обов’язко залучить розробку у військових цілях.

Інші чотириногі роботи, такі як DEEP Robotics Lynx, були запропоновані для цілей безпеки і обстеження небезпечних середовищ, але цей робот розвиває максимальну швидкість, яка дорівнює лише половині швидкості Black Panther 2.0.