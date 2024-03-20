Китайские инженеры создали новый тип "самовоспроизводимых" беспилотников, которые могут автономно разделяться на независимые части во время полета, напоминающие рассеяние кленовых семян. Эта технология может стать ключевой в использовании беспилотников, особенно в боевых сценариях.

Что известно о разработке китайских БПЛА

Что делает эту идею ценной на поле боя, так это то, что она позволяет превратить одну цель в несколько независимых, усложняя таким образом системы обороны противника.

Вдохновением для этой инновации стала аэродинамика кленового семени, которая издавна очаровывала исследователей благодаря своей оптимальной массе и аэродинамической конструкции.

Единственный "пропеллер" семян позволяет ей вращаться вокруг своего центра массы и преодолевать большие расстояния в ветреные дни. В Китае разработали уникальные дроны, способные разделяться на меньшие летательные аппараты

В Китае разработали уникальные дроны, способные разделяться на меньшие летательные аппараты.

Используя эту природную конструкцию, китайская команда разработала небольшие квадрокоптеры FPV, способные по команде разделяться на две, три или даже шесть отдельных дронов.

Эти дроны используют аэродинамику и форму кленового семени, с модификациями для обеспечения оптимальной общей аэродинамики при полете в группе. Значительным вызовом было налаживание высокоскоростной связи между дронами после обособления, но эта задача была успешно решена.

Что известно о прототипе разработки

Чуть больше десяти лет назад, компания Lockheed Martin представила дрон-разведчик на основе аэродинамики крылатки. Рой таких дронов сбрасывался с самолета, и дальше летел по ветру, собирая данные о наземных объектах и передавая на базу. Его вращение не мешало наблюдениям – стабилизировать цифровое изображение проще простого.

Технология все еще совершенствуется, но ее потенциал неоспорим. Поскольку мир движется к развертыванию роевых беспилотников, эти "самовоспроизводимые" дроны являются значительным скачком вперед, предлагая стратегические преимущества в чрезвычайных ситуациях и не только.