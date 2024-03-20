Китайські інженери створили новий тип "самовідтворюваних" безпілотників, які можуть автономно розділятися на незалежні частини під час польоту, що нагадує розсіювання кленового насіння. Ця технологія може стати ключовою у застосуванні безпілотників, особливо в бойових сценаріях.

Що відомо про розробку китайських БпЛА

Що робить цю ідею цінною на полі бою, так це те, що вона дає змогу перетворити одну ціль на кілька незалежних, ускладнюючи таким чином системи оборони противника.

Натхненням для цієї інновації стала аеродинаміка кленової насінини, яка здавна зачаровувала дослідників завдяки своїй оптимальній масі та аеродинамічній конструкції.

Єдиний "пропелер" насінини дозволяє їй обертатися навколо свого центру маси і долати великі відстані у вітряні дні.У Китаї розробили унікальні дрони, які здатні розділятися на менші літальні апарати

У Китаї розробили унікальні дрони, які здатні розділятися на менші літальні апарати

Використовуючи цю природну конструкцію, китайська команда розробила невеликі квадрокоптери FPV, здатні за командою розділятися на два, три або навіть шість окремих дронів.

Ці дрони використовують аеродинаміку і форму кленової насінини, з модифікаціями для забезпечення оптимальної загальної аеродинаміки при польоті в групі. Значним викликом було налагодження високошвидкісного зв'язку між дронами після відокремлення, але це завдання було успішно вирішене.

Що відомо про прототип розробки

Трохи більше, ніж десять років тому, компанія Lockheed Martin представила дрон-розвідник на основі аеродинаміки крилатки. Рій таких дронів скидався з літака, і далі летів за вітром, збираючи дані про наземні об'єкти і передаючи на базу. Його обертання не заважало спостереженням – стабілізувати цифрове зображення простіше простого.

Технологія все ще вдосконалюється, але її потенціал незаперечний. Оскільки світ рухається до розгортання ройових безпілотників, ці "самовідтворювані" дрони є значним стрибком вперед, пропонуючи стратегічні переваги в надзвичайних ситуаціях і не тільки.