В Китае скрывают создание "убийцы" Starlink

Источник:  South China Morning Post

Как удалось узнать журналистам, китайские ученые смогли успешно разработать устройство, стреляющее мощными микроволновыми импульсами. Это позволяет вывести из строя спутники на низкой околоземной орбите.

  • TPG1000Cs - первое в мире компактное устройство, уже имеющее потенциал стать базой для высокоэнергетического микроволнового оружия.
  • Компактные размеры устройства (4 метра в длину, 5 тонн весом) делают его максимально мобильным.

По словам журналистов, речь идет о ничем не примечательном с виду устройстве под названием TPG1000Cs.

Инсайдеры заявили СМИ, что он может стать худшим ужасом для Starlink.

Что важно понимать, это первое в мире компактное устройство, которые имеют все шансы стать базой для высокоэнергетического микроволнового оружия.

Установка вроде бы способна выдавать невероятные 20 гигаватт энергетической мощности в течение целой минуты.

Стоит отметить, что китайские специалисты считают достаточным даже 1 ГВт, чтобы серьезно нарушить работу спутников Starlink или даже повредить их.

Более того, указано, что TPG1000Cs достаточно компактна (длина — 4 метра, вес — 5 тонн), чтобы ее можно было разместить на грузовике, военном корабле, самолете или даже на спутнике.

Журналисты обращают внимание на то, что китайские власти не спешат кичиться этим изобретением, а просто скрывают его.

