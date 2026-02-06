В Китае скрывают создание "убийцы" Starlink

Как удалось узнать журналистам, китайские ученые смогли успешно разработать устройство, стреляющее мощными микроволновыми импульсами. Это позволяет вывести из строя спутники на низкой околоземной орбите.

Китайский "убийца" Starlink — что о нем известно

По словам журналистов, речь идет о ничем не примечательном с виду устройстве под названием TPG1000Cs.

Инсайдеры заявили СМИ, что он может стать худшим ужасом для Starlink.

Что важно понимать, это первое в мире компактное устройство, которые имеют все шансы стать базой для высокоэнергетического микроволнового оружия.

Установка вроде бы способна выдавать невероятные 20 гигаватт энергетической мощности в течение целой минуты.

Стоит отметить, что китайские специалисты считают достаточным даже 1 ГВт, чтобы серьезно нарушить работу спутников Starlink или даже повредить их.

Более того, указано, что TPG1000Cs достаточно компактна (длина — 4 метра, вес — 5 тонн), чтобы ее можно было разместить на грузовике, военном корабле, самолете или даже на спутнике.