У Китаї приховують створення "вбивці" Starlink
Китайський "вбивця" Starlink - що про нього відомо
Джерело:  South China Morning Post

Як вдалося дізнатися журналістам, китайські вчені змогли успішно розробити пристрій, що стріляє потужними мікрохвильовими імпульсами. Це дає можливість вивести з ладу супутники на низькій навколоземній орбіті.

Головні тези:

  • TPG1000Cs - перший у світі компактний пристрій, який вже має потенціал стати базою для високоенергетичної мікрохвильової зброї.
  • Компактні розміри пристрою (4 метри завдовжки, 5 тонн вагою) роблять його максимально мобільним.

За словами журналістів, йдеться про нічим не примітний на вигляд пристрій під назвою TPG1000Cs.

Інсайдери заявили ЗМІ, що він може стати найгіршим жахіттям для Starlink.

Що важливо розуміти, це перший у світі компактний пристрій, що має всі шанси стати базаою для високоенергетичної мікрохвильової зброї.

Установка нібито здатна видавати неймовірні 20 гігават енергетичної потужності протягом цілої хвилини.

Варто зазначити, що китайські фахівці вважають достатнім навіть 1 ГВт, щоб наземна мікрохвильова гармата могла серйозно порушити роботу супутників Starlink або навіть пошкодити їх.

Ба більше, вказано, що TPG1000Cs є досить компактною (довжина — 4 метри, вага — 5 тонн), щоб її можна було розмістити на вантажівці, військовому кораблі, літаку або навіть на супутнику.

Журналісти звертають увагу на те, що китайська влада не поспішає хизуватися цим винаходом, а просто приховує його.

