В Китае снова подставили Путина под давлением США

Как удалось узнать журналистам, китайский портовый оператор Shandong Port Group закрыл свои порты для попавших под санкции Штатов танкеров российского "теневого флота".
Главные тезисы
- Решение китайского портового оператора может существенно усложнить цепь импорта нефти из России.
- Несмотря на эти ограничения, большинство теневого флота РФ может избежать санкций.
- Команда президента Байдена планирует расширить санкции против российских танкеров.
У России новые проблемы
Как утверждают инсайдеры журналистов среди нефтетрейдеров, Shandong Port Group контролирует главные порты на восточном побережье КНР.
Что важно понимать, речь идет о Циндао, Жичжао и Яньтай, которые остаются ключевыми терминалами импорта попавшей под санкции нефти.
Трейдеры обращают внимание на то, что запрет увеличит расходы на поставки российской нефти для независимых нефтепереработчиков в Шаньдуне.
Какое влияние будет иметь это решение
Согласно прогнозам аналитиков, пока не стоит ожидать значительного эффекта, ведь запрет охватывает исключительно попавшие под санкции США танкеры "теневого флота".
Что важно понимать, большая часть этого флота до сих пор санкционных ограничений избегала.
С заявлением на этот счет выступила эксперт группы морских данных фирмы Lloyd's List Intelligence Мишель Визе Бокманн.
Она обращает внимание на то, что активный теневой флот, транспортирующий иранскую, российскую и венесуэльскую нефть, сейчас составляет около 669 танкеров. Согласно последним данным, из них только 250-300 транспортировали именно российскую нефть.
Более того, российскую нефть собственными танкерами возит еще и российский "Совкомфлот".
Инсайдеры узнали, что вскоре команда Джо Байдена планирует наложить санкции еще более чем на 100 танкеров, перевозящих российскую нефть.
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