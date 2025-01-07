У Китаї знову підставили Путіна під тиском США

Як вдалося дізнатися журналістам, китайський портовий оператор Shandong Port Group закрив свої порти для танкерів російського "тіньового флоту", які потрапили під санкції Штатів.
Головні тези:
- Рішення китайського портового оператора може значно ускладнити ланцюг імпорту нафти з Росії.
- Попри ці обмеження, більша частина тіньового флоту РФ може уникнути санкцій.
- Команда президента Байдена планує розширення санкцій проти російських танкерів.
У Росії нові проблеми
Як стверджують інсайдери журналістів серед нафтотрейдерів, Shandong Port Group контролює головні порти на східному узбережжі КНР.
Що важливо розуміти, йдеться про Циндао, Жічжао та Яньтай, що залишаються ключовими терміналами імпорту нафти, що потрапила під санкції.
Трейдери звертають увагу на те, що заборона збільшить витрати на постачання російської нафти для незалежних нафтопереробників у Шаньдуні.
Який вплив матиме це рішення
Згідно з прогнозами аналітиків, поки що не варто очікувати значного ефекту, адже заборона охоплює винятково ті танкери "тіньового флоту", які потрапили під санкції США.
Що важливо розуміти, більша частина цього флоту досі санкційних обмежень уникала.
З заявою з цього приводу виступила експертка групи морських даних фірми Lloyd's List Intelligence Мішель Візе Бокманн.
Вона звертає увагу на те, що активний тіньовий флот, який транспортує іранську, російську та венесуельську нафту, зараз становить приблизно 669 танкерів. Згідно з останніми даними, з них лише 250-300 транспортували саме російську нафту.
Ба більше, російську нафту власними танкерами возить ще й російський "Совкомфлот".
Інсайдери дізналися, що незабаром команда Джо Байдена планує накласти санкції ще на понад 100 танкерів, які перевозять російську нафту.
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