В КНДР набросились с абсурдными обвинениями на Южную Корею. Что произошло
Категория
Мир
Дата публикации

В КНДР набросились с абсурдными обвинениями на Южную Корею. Что произошло

Дрон
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Источник:  Reuters

Министерство обороны Северной Кореи обвинило военных Южной Кореи в отправке беспилотника на ее территорию с политической целью, назвав такой шаг посягательством на суверенитет страны.

Главные тезисы

  • Министерство обороны Северной Кореи обвинило Южную Корею в отправке беспилотного летательного аппарата на свою территорию с политической целью.
  • Инцидент стал поводом для возобновления напряженности между двумя Кореями.
  • КНДР продолжает искать поводы для начала военного столкновения с Южной Кореей, используя даже обломки беспилотников в качестве доказательства провокации.

КНДР безосновательно обвиняет Южную Корею: что известно

Министерство обороны КНДР 28 октября объявило окончательные результаты своего расследования в отношении беспилотников Южной Кореи, которые, как утверждал Пхеньян, в этом месяце по меньшей мере три раза летали над столицей Северной Кореи с целью распространения пропагандистских листовок.

Заявляется, что «при анализе программы управления полетами БПЛА» власти КНДР якобы выявили более 230 планов полетов и журналов полетов с июня 2023 года, в том числе план по распространению «политически мотивированного мусора» (памфлет с пропагандистским содержанием).

В частности, данные КНДР за 8 октября показали, что беспилотник вылетел из пограничного южнокорейского города Пеннендо поздно вечером. Из него через несколько часов были разбросаны листовки над постройками министерств иностранных дел и обороны КНДР.

Северокорейские СМИ опубликовали фотографии, на которых можно увидеть якобы разбитый БПЛА Южной Кореи.

В КНДР заявили, что их страна «беспощадно» ответит в случае повтора подобных случаев.

В ответном заявлении Минобороны Южной Кореи заявили, что односторонние заявления КНДР «не стоят проверки или реакции на них».

Напряжение между странами возобновилось после того, как в конце мая Северная Корея начала отправлять воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи.

Такие действия Пхеньяна подталкивали Сеул к возобновлению на границе трансляции пропаганды через громкоговорители.

Также Сеул и Вашингтон заявили, что Северная Корея отправила 3 тыс военных в Россию для возможного развертывания в Украине, что может означать значительную эскалацию конфликта.

КНДР ищет повод начать войну против Южной Кореи

Представитель Минобороны КНДР заявил, что еще 13 октября в районе Пхеньяна якобы были обнаружены обломки беспилотника, похожего на летательный аппарат, который Южная Корея продемонстрировала на параде в честь дня вооруженных сил.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В Северной Корее утверждают, что это якобы "решающее вещественное доказательство" того, что Южная Корея совершила провокацию. КНДР уверяет, что провела техническую экспертизу обнаруженного беспилотника и пришла к выводу, что это малоразмерный беспилотник дистанционной разведки, принадлежащий южнокорейским военным.

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