У КНДР накинулися з абсурдними звинуваченнями на Південну Корею. Що сталося

Міністерство оборони Північної Кореї звинуватило військових Південної Кореї у відправлення безпілотника на її територію з політичною метою, назвавши такий крок посяганням на суверенітет країни.

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Міністерство оборони КНДР 28 жовтня оголосило остаточні результати свого розслідування щодо безпілотників Південної Кореї, які, як стверджував Пхеньян, цього місяця щонайменше три рази літали над столицею Північної Кореї з метою розповсюдження пропагандистських листівок.

Заявляється, що «під час аналізу програми управління польотами БПЛА», влада КНДР нібито виявила понад 230 планів польотів і журналів польотів з червня 2023 року, у тому числі план з розповсюдження «політично мотивованого сміття» (памфлет з пропагандистським змістом).

Зокрема дані КНДР за 8 жовтня показали, що безпілотник вилетів із прикордонного південнокорейського міста Пеннендо пізно ввечері. З нього через кілька годин були розкидані листівки над будівлями міністерств закордонних справ та оборони КНДР.

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У КНДР заявили, що їхня країна «нещадно» відповість у випадку повтору подібних випадків.

У Міноборони Південної Кореї у відповідь заявили, що односторонні заяви КНДР «не варті перевірки або реакції на них».

Зазначається, що напруга між країнами відновилася після того, як наприкінці травня Північна Корея почала відправляти повітряні кулі зі сміттям на територію Південної Кореї.

Такі дії Пхеньяна підштовхували Сеул відновити на кордоні трансляцію пропаганди через гучномовці. Поширити

Також Сеул і Вашингтон заявили, що Північна Корея відправила 3000 військових до Росії для можливого розгортання в Україні, що може означати значну ескалацію конфлікту.

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Речник Міноборони КНДР заявив, що ще 13 жовтня в районі Пхеньяну нібито було виявлено уламки безпілотника, схожого на літальний апарат, який Південна Корея продемонструвала на параді на честь дня збройних сил.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство КНДР (ЦТАК).