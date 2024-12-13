В Копенгагене был построен самый удобный квартал в мире. Как он выглядит

В центре датской столицы построили новый жилой квартал Нордхавн, который многие уже называют революционным, поскольку инженеры имели целью создать максимально комфортные условия для проживания людей.
Главные тезисы
- Жилой квартал Нордхавн в Копенгагене является революционным проектом с уникальной архитектурой и экологическими стандартами.
- Основная идея проекта - обеспечение социальной стабильности и комфорта для жителей, а также переход на экологические стандарты.
- Заселение квартала идет медленно из-за высоких цен, однако планируется их снижение и компенсация для жителей.
- Нордгавн предлагает максимальный комфорт для жителей, включая шоппинг, велосипедные прогулки и плавание на общественном пляже, даже в холодную погоду.
- Новый жилой квартал в Копенгагене - яркий пример грамотного градостроительства с учетом всех требований, обеспечивающий идеальные условия для жизни и отдыха.
Чем особен новый жилой квартал в Копенгагене
Отмечается, что квартал был построен на месте старого порта.
Местные СМИ называют новый квартал "антиутопией нового мирового порядка, где люди будут только притворяться, что счастливы".
Однако квартал является наглядным примером того, как должно выглядеть градостроительство при условии дополучения абсолютно всех требований.
Во время строительства акцент делался на максимально точном масштабировании, придании зданиям архитектурного разнообразия с соблюдением экологических стандартов, большим количеством набережных и всеми удобствами для пешеходов.
Новый жилой район располагается на полуострове недалеко от центра Копенгагена. Больше столетия здесь был порт.
Что говорят риелторы и застройщики
Местные власти поставили целью обеспечить жильем около 40 тыс человек в течение следующих 40 лет.
Сейчас в Нордгавне проживают пока только 6 тыс. человек.
По словам директора By & Havn, управляющей кварталом, Энн Сквубро, основной идеей проекта была реализация социальной стабильности.
Она отмечает, что людей поражает идея города, в котором необходимые места можно добраться в течение 5 минут.
Кроме того, новая концепция подразумевает высокую экологичность, переход на возобновляемые источники и максимально простое планирование квартала.
По информации СМИ, заселение квартала пока идет достаточно медленно. Многие люди, с которыми говорили представители медиа, отмечают высокие цены, превышающие стандартные копенгагенские на 20% во всем.
Однако менеджеры и девелоперы уверяют, что постепенно цены будут спадать. В частности, в планах — компенсации за экономию ресурсов и покрытие расходов на важные нужды жителей квартала Нордгван.
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