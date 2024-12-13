У центрі данської столиці збудували новий житловий квартал Нордгавн, який багато хто вже називає революційним, оскільки інженери мали на меті створити максимально комфортні умови для проживання людей.

Чим особливий новий житловий квартал у Копенгагені

Зазначається, що квартал побудували на місці старого порту.

Місцеві ЗМІ називають новий квартал “антиутопією нового світового порядку, де люди лише вдаватимуть, що щасливі”.

Однак квартал є наглядним прикладом того, як має виглядати містобудування за умови доотримання абсолютно всіх вимог.

Під час будівництва акцент робився на максимально точному масштабуванні, наданні будовам архітектурного розмаїття з одночасним дотриманням екологічних стандартів, великою кількістю набережних та усіма зручностями для пішоходів.

Новий житловий квартал у Копенгагені Нордгавн

Місце, де люди із задоволенням пересуваються навіть у холодний зимовий день: шопінг, їзда на велосипеді, вигул собак, біг підтюпцем, навіть купання в холодній воді на громадському пляжі. Тут дійсно тихо, бо майже немає автомобілів із двигунами, а тільки електричні, — підкреслює журналіст Стів Росс. Поширити

Новий житловий район розташовується на півострові неподалік центру Копенгагена. Більше століття тут був порт.

Що кажуть рієлтори та забудовники

Місцева влада поставила на меті забезпечити житлом близько 40 тис людей протягом наступних 40 років.

Наразі у Нордгавні проживають поки лише 6 тис людей.

За словами директорки By & Havn, яка керує кварталом, Енн Сквубро, основною ідеєю проєкту була реалізація соціальної стабільності.

Вона зазначає, що людей вражає ідея міста, у якому необхідних місць можна дістатись протягом 5 хвилин.

Крім того, нова концепція передбачає високу екологічність, перехід на відновлювальні джерела та максимально просте планування кварталу.

За інформацією ЗМІ, заселення кварталу поки що йде доволі повільно. Багато людей, з якими говорили представники медіа, наголошують на високих цінах, які перевищують стандартні копенгагенські на 20% у всьому.

Однак менеджери та девелопери запевняють, що поступово ціни йтимуть на спад. Зокрема, у планах — компенсації за економію ресурсів і покриття видатків на важливі потреби мешканців кварталу Нордгван.