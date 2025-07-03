В Котовске Тамбовской области РФ мощно пылал пороховой завод
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Котовске Тамбовской области РФ мощно пылал пороховой завод

завод
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Источник:  online.ua

В России заявили о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, произошедшем 3 июля. Это предприятие раньше неоднократно попадало под удары украинских дронов.

Главные тезисы

  • Пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске привел к гибели трех человек и ранениям других троих, предполагаемой причиной стало нарушение технологических процессов.
  • Предприятие ранее подвергалось атакам украинских дронов, что сигнализировало о возможной угрозе безопасности.

В Котовске пылал и взрывался пороховой завод

Губернатор Тамбовской области заявил о пожаре на предприятии 3 июля. Медиа писали, что горел Тамбовский пороховый завод в Котовске.

По словам губернатора, три человека погибли в результате пожара, еще трое — пострадали.

Россияне заявляют, что причиной пожара якобы послужило нарушение технологических процессов. Силовики возбудили уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности.

В ночь на 3 июля в Тамбове приостанавливали работу местного аэропорта из-за угрозы с воздуха.

Тамбовский пороховый завод — одно из крупнейших предприятий России, производящее боеприпасы и порохи. Предприятие неоднократно являлось целью для украинских беспилотников.

Так, дроны ГУР атаковали завод в Котовске в ноябре 2023 года. Также было несколько налетов на завод в 2024 году, в частности, в январе дроны ГУР Минобороны атаковали пороховой завод.

Последняя атака на российский завод была в ночь на 11 июня 2025 года. Генштаб ВСУ сообщил, что после поражения на предприятии возник пожар.

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