В Котовске Тамбовской области РФ мощно пылал пороховой завод

В России заявили о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, произошедшем 3 июля. Это предприятие раньше неоднократно попадало под удары украинских дронов.
Главные тезисы
- Пожар на Тамбовском пороховом заводе в Котовске привел к гибели трех человек и ранениям других троих, предполагаемой причиной стало нарушение технологических процессов.
- Предприятие ранее подвергалось атакам украинских дронов, что сигнализировало о возможной угрозе безопасности.
В Котовске пылал и взрывался пороховой завод
Губернатор Тамбовской области заявил о пожаре на предприятии 3 июля. Медиа писали, что горел Тамбовский пороховый завод в Котовске.
По словам губернатора, три человека погибли в результате пожара, еще трое — пострадали.
Россияне заявляют, что причиной пожара якобы послужило нарушение технологических процессов. Силовики возбудили уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности.
Тамбовский пороховый завод — одно из крупнейших предприятий России, производящее боеприпасы и порохи. Предприятие неоднократно являлось целью для украинских беспилотников.
Так, дроны ГУР атаковали завод в Котовске в ноябре 2023 года. Также было несколько налетов на завод в 2024 году, в частности, в январе дроны ГУР Минобороны атаковали пороховой завод.
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