В Котовске Тамбовской области РФ мощно пылал пороховой завод

В России заявили о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, произошедшем 3 июля. Это предприятие раньше неоднократно попадало под удары украинских дронов.

В Котовске пылал и взрывался пороховой завод

Губернатор Тамбовской области заявил о пожаре на предприятии 3 июля. Медиа писали, что горел Тамбовский пороховый завод в Котовске.

По словам губернатора, три человека погибли в результате пожара, еще трое — пострадали.

Россияне заявляют, что причиной пожара якобы послужило нарушение технологических процессов. Силовики возбудили уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности.

В ночь на 3 июля в Тамбове приостанавливали работу местного аэропорта из-за угрозы с воздуха. Поделиться

Тамбовский пороховый завод — одно из крупнейших предприятий России, производящее боеприпасы и порохи. Предприятие неоднократно являлось целью для украинских беспилотников.

Так, дроны ГУР атаковали завод в Котовске в ноябре 2023 года. Также было несколько налетов на завод в 2024 году, в частности, в январе дроны ГУР Минобороны атаковали пороховой завод.