У Котовську Тамбовської області РФ потужно палав пороховий завод
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У Котовську Тамбовської області РФ потужно палав пороховий завод

завод
Джерело:  online.ua

У Росії заявили про пожежу на Тамбовському пороховому заводі, яка сталася 3 липня. Це підприємство раніше неодноразово потрапляло під удари українських дронів.

Головні тези:

  • Пожежа на Тамбовському пороховому заводі викликала загибель трьох осіб та поранення для інших трьох.
  • Причиною пожежі на заводі, за словами російських влад, стало порушення технологічних процесів.
  • Тамбовський пороховий завод часто ставав метою українських дронів, що призвело до кількох атак на підприємство у минулому.

У Котовську палав і вибухав пороховий завод

Губернатор Тамбовської області заявив про пожежу на підприємстві 3 липня. Медіа писали, що горів Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.

За словами губернатора, троє осіб загинули внаслідок пожежі, ще троє — постраждали.

Росіяни заявляють, що причиною пожежі нібито стало порушення технологічних процесів. Силовики відкрили кримінальну справу через порушення вимог промислової безпеки.

Варто додати, що в ніч на 3 липня у Тамбові призупиняли роботу місцевого аеропорту через загрозу з повітря.

Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. Підприємство неодноразово було ціллю для українських безпілотників.

Так, дрони ГУР атакували завод у Котовську у листопаді 2023 року. Також було кілька нальотів на завод у 2024 році, зокрема, у січні дрони ГУР Міноборони атакували пороховий завод.

Остання атака на російський завод була в ніч на 11 червня 2025 року. Генштаб ЗСУ повідомив, що після ураження на підприємстві виникла пожежа.

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