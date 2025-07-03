У Котовську Тамбовської області РФ потужно палав пороховий завод

У Росії заявили про пожежу на Тамбовському пороховому заводі, яка сталася 3 липня. Це підприємство раніше неодноразово потрапляло під удари українських дронів.

У Котовську палав і вибухав пороховий завод

Губернатор Тамбовської області заявив про пожежу на підприємстві 3 липня. Медіа писали, що горів Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.

За словами губернатора, троє осіб загинули внаслідок пожежі, ще троє — постраждали.

Росіяни заявляють, що причиною пожежі нібито стало порушення технологічних процесів. Силовики відкрили кримінальну справу через порушення вимог промислової безпеки.

Варто додати, що в ніч на 3 липня у Тамбові призупиняли роботу місцевого аеропорту через загрозу з повітря. Поширити

Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. Підприємство неодноразово було ціллю для українських безпілотників.

Так, дрони ГУР атакували завод у Котовську у листопаді 2023 року. Також було кілька нальотів на завод у 2024 році, зокрема, у січні дрони ГУР Міноборони атакували пороховий завод.