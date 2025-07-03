У Котовську Тамбовської області РФ потужно палав пороховий завод

У Росії заявили про пожежу на Тамбовському пороховому заводі, яка сталася 3 липня. Це підприємство раніше неодноразово потрапляло під удари українських дронів.
Головні тези:
- Пожежа на Тамбовському пороховому заводі викликала загибель трьох осіб та поранення для інших трьох.
- Причиною пожежі на заводі, за словами російських влад, стало порушення технологічних процесів.
- Тамбовський пороховий завод часто ставав метою українських дронів, що призвело до кількох атак на підприємство у минулому.
У Котовську палав і вибухав пороховий завод
Губернатор Тамбовської області заявив про пожежу на підприємстві 3 липня. Медіа писали, що горів Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.
За словами губернатора, троє осіб загинули внаслідок пожежі, ще троє — постраждали.
Росіяни заявляють, що причиною пожежі нібито стало порушення технологічних процесів. Силовики відкрили кримінальну справу через порушення вимог промислової безпеки.
Тамбовський пороховий завод — одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. Підприємство неодноразово було ціллю для українських безпілотників.
Так, дрони ГУР атакували завод у Котовську у листопаді 2023 року. Також було кілька нальотів на завод у 2024 році, зокрема, у січні дрони ГУР Міноборони атакували пороховий завод.
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