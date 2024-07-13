В Краснодаре масштабно пылало промышленное здание — видео

Большой пожар на 5 тыс кв м тушили 13 июля в районе Западного Обхода и Калинина российского Краснодара.

В Краснодаре пылал масштабный пожар

Загорелось производственное здание в Краснодаре. На месте работало более 50 специалистов и 15 единиц техники.

Очевидцы писали, что горит ангар у Рубероидного завода.

По уточненной информации горело производственное здание по изготовлению модульных каркасных зданий, площадь возгорания — 1500 кв.

Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 90 человек и 37 единиц техники, сообщает МЧС.

В Химках произошел масштабный пожар

Утром в Химках под Москвой тушат пожар на складах керамической плитки. Столб черного дыма поднимается к небу.

Мощный пожар в подмосковных Химках — в Восточной горит цех по производству керамических плит. По данным SHOT, огонь охватил уже более 2000 квадратов, обрушилась кровля. Площадь самого здания — 8 тыс квадратов, огонь быстро распространяется. Поделиться

Позже стало известно, что пожар уже занимает площадь в 5 тыс. кв.