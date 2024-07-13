В Краснодаре масштабно пылало промышленное здание — видео

Большой пожар на 5 тыс кв м тушили 13 июля в районе Западного Обхода и Калинина российского Краснодара.
Главные тезисы
- Масштабные пожары в Краснодаре и Химках произошли в производственных зданиях, требуя значительных усилий для тушения.
- Привлечено более 50 специалистов и 15 единиц техники для ликвидации пожара в Краснодаре.
- В Химках площадь пожара превысила 2000 кв м, требуя оперативного вмешательства спасателей.
- В результате пожаров никто не пострадал, но ущерб для производственных зданий оказался значительным.
В Краснодаре пылал масштабный пожар
Загорелось производственное здание в Краснодаре. На месте работало более 50 специалистов и 15 единиц техники.
Очевидцы писали, что горит ангар у Рубероидного завода.
По уточненной информации горело производственное здание по изготовлению модульных каркасных зданий, площадь возгорания — 1500 кв.
Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 90 человек и 37 единиц техники, сообщает МЧС.
В Химках произошел масштабный пожар
Утром в Химках под Москвой тушат пожар на складах керамической плитки. Столб черного дыма поднимается к небу.
Позже стало известно, что пожар уже занимает площадь в 5 тыс. кв.
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