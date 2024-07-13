У Краснодарі масштабно палала промислова будівля — відео
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У Краснодарі масштабно палала промислова будівля — відео

Пожежа
Джерело:  online.ua

Велику пожежу на 5 тис кв м гасили 13 липня у районі Західного Обходу та Калініна російського Краснодара.

Головні тези:

  • У Краснодарі сталася масштабна пожежа у виробничій будівлі, на ліквідацію якої залучено більше 50 фахівців та 15 одиниць техніки.
  • Пожежа в Хімках під Москвою спалахнула на складах керамічної плитки, площа якої зайняла вже понад 2000 кв м.
  • За даними МНС, загоряння у Краснодарі та Хімках вдалось локалізувати, однак вогонь швидко поширювався, змушуючи залучити значні ресурси для гасіння.

У Краснодарі палала масштабна пожежа

Загорілася виробнича будівля у Краснодарі. На місці працювали понад 50 фахівців та 15 одиниць техніки.

Очевидці писали, що горить ангар біля Рубероїдного заводу.

За уточненою інформацією горіла виробнича будівля з виготовлення модульних каркасних будівель, площа займання – 1500 кв м.

Пожежу вдалося локалізувати. До гасіння залучено 90 осіб та 37 одиниць техніки, повідомляє МНС.

У Хімках сталася масштабна пожежа

Вранці у Хімках під Москвою гасять пожежу на складах керамічної плитки. Стовп чорного диму підіймається до неба.

Потужна пожежа в підмосковних Хімках — у Сходні горить цех з виробництва керамічних плит. За даними SHOT, вогонь охопив уже понад 2000 квадратів, обвалилася покрівля. Площа самої будівлі — 8 тис квадратів, вогонь швидко поширюється.

Пізніше стало відомо, що пожежа вже займає площу у 5 тис кв м.

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