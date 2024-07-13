У Краснодарі масштабно палала промислова будівля — відео

Велику пожежу на 5 тис кв м гасили 13 липня у районі Західного Обходу та Калініна російського Краснодара.

У Краснодарі палала масштабна пожежа

Загорілася виробнича будівля у Краснодарі. На місці працювали понад 50 фахівців та 15 одиниць техніки.

Очевидці писали, що горить ангар біля Рубероїдного заводу.

За уточненою інформацією горіла виробнича будівля з виготовлення модульних каркасних будівель, площа займання – 1500 кв м.

Пожежу вдалося локалізувати. До гасіння залучено 90 осіб та 37 одиниць техніки, повідомляє МНС.

У Хімках сталася масштабна пожежа

Вранці у Хімках під Москвою гасять пожежу на складах керамічної плитки. Стовп чорного диму підіймається до неба.

Потужна пожежа в підмосковних Хімках — у Сходні горить цех з виробництва керамічних плит. За даними SHOT, вогонь охопив уже понад 2000 квадратів, обвалилася покрівля. Площа самої будівлі — 8 тис квадратів, вогонь швидко поширюється. Поширити

Пізніше стало відомо, що пожежа вже займає площу у 5 тис кв м.