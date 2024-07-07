У Мелітополі після вибухів почалася масштабна пожежа поблизу аеропорту — відео

У тимчасово окупованому Мелітополі вдень 7 липня пролунали вибухи. Після прильотів горить аеродром.
Головні тези:
- У Мелітополі сталася масштабна пожежа після серії вибухів.
- Пожежа охопила кілька локацій поблизу аеропорту, при цьому найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе.
- За інформацією очевидців, спостерігалося три точних прильоти, що відбулися в умовах ракетної небезпеки.
- Пожежу поблизу аеропорту в Мелітополі вже зафіксували на відео.
“Бавовна” у Мелітополі: що відомо
Три “прильоти” по ворожих цілях у Мелітополі сталися близько 15.00.
На цей раз «бавовну» чують вже майже в кожному районі міста. Перший вибух о 15.21 за характером звуку був схожий на роботу ППО. А от другий і третій вже прильоти. За повідомленнями мелітопольців вибухи продовжуються. Аж земля двигтить!
Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути, як містом несуться карети швидкої допомоги.
Пізніше з’явилося і відео пожеж у Мелітополі після “бавовни”.
Інформацію про прильоти підтверджує і заява колаборанта Володимира Рогова. За його словами, у місті пролунало три вибухи. Це сталося в умовах ракетної небезпеки. Як каже "співголова координаційної ради" Громадської палати Росії з інтеграції "нових регіонів", нібито ППО окупантів збило 5 ракет HIMARS над Мелітополем.
Одразу два “прильоти“ зафіксували у тимчасово окупованому РФ Донецьку
3 липня у Донецьку прогриміла серія вибухів.
Місцеві жителі повідомили про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька". Пізніше у соцмережі написали про повторний "приліт" у тому ж районі.
Водночас так звані “журналісти” повідомляють, що, за попередньою інформацією, влучання було в районі вулиці Світлого Шляху — це межа Будьоннівського та Ленінського районів міста.
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