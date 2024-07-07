У Мелітополі після вибухів почалася масштабна пожежа поблизу аеропорту — відео

“Бавовна” у Мелітополі: що відомо

Три “прильоти” по ворожих цілях у Мелітополі сталися близько 15.00.

На цей раз «бавовну» чують вже майже в кожному районі міста. Перший вибух о 15.21 за характером звуку був схожий на роботу ППО. А от другий і третій вже прильоти. За повідомленнями мелітопольців вибухи продовжуються. Аж земля двигтить!

Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути, як містом несуться карети швидкої допомоги.

Пізніше з’явилося і відео пожеж у Мелітополі після “бавовни”.

Інформацію про прильоти підтверджує і заява колаборанта Володимира Рогова. За його словами, у місті пролунало три вибухи. Це сталося в умовах ракетної небезпеки. Як каже "співголова координаційної ради" Громадської палати Росії з інтеграції "нових регіонів", нібито ППО окупантів збило 5 ракет HIMARS над Мелітополем.

Одразу два “прильоти“ зафіксували у тимчасово окупованому РФ Донецьку

3 липня у Донецьку прогриміла серія вибухів.

Місцеві жителі повідомили про "детонацію вибухонебезпечних предметів після обстрілу Донецька". Пізніше у соцмережі написали про повторний "приліт" у тому ж районі.

Водночас так звані “журналісти” повідомляють, що, за попередньою інформацією, влучання було в районі вулиці Світлого Шляху — це межа Будьоннівського та Ленінського районів міста.