В Мелитополе после взрывов начался масштабный пожар вблизи аэропорта — видео

Во временно оккупированном Мелитополе днем 7 июля прогремели взрывы. После “прилетов” горит аэродром.
Главные тезисы
- В Мелитополе произошла серия взрывов, за которыми последовал масштабный пожар около аэропорта.
- По информации очевидцев, произошли три точных “прилета” в условиях ракетной опасности.
- Пожар охватил несколько локаций, больше всего дымится ближе к Каховскому шоссе.
- В городе Мелитополь продолжаются взрывы, о чем свидетельствуют местные жители и видео происшествий.
"Бавовна" в Мелитополе: что известно
Три "прилета" по вражеским целям в Мелитополе произошли около 15.00.
В этот раз «бавовну» слышат уже почти в каждом районе города. Первый взрыв в 15.21 по характеру звука был похож на работу ПВО. А вот второй и третий уже прилеты. По сообщениям мелитопольцев, взрывы продолжаются. Аж земля двигается!
Как минимум, три точных прилета. Пока горит в трех локациях. Самая большая ячейка задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно, как по городу несутся кареты скорой помощи.
Позже появилось и видео пожаров в Мелитополе после “бавовны”.
Информацию о прилетах подтверждает и заявление коллаборанта Владимира Рогова. По его словам, в городе произошли три взрыва. Это случилось в условиях ракетной опасности. Как говорит "сопредседатель координационного совета" Общественной палаты России по интеграции "новых регионов", якобы ПВО оккупантов сбило 5 ракет HIMARS над Мелитополем.
Сразу два "прилета" зафиксировали во временно оккупированном РФ Донецке
3 июля в Донецке прогремела серия взрывов.
Местные жители сообщили о "детонации взрывоопасных предметов после обстрела Донецка". Позже в соцсети написали о повторном "прилете" в том же районе.
В то же время, так называемые "журналисты" сообщают, что, по предварительной информации, попадание было в районе улицы Светлого Пути — это граница Буденновского и Ленинского районов города.
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