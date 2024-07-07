В Мелитополе после взрывов начался масштабный пожар вблизи аэропорта — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Мелитополе после взрывов начался масштабный пожар вблизи аэропорта — видео

Бавовна
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Источник:  online.ua

Во временно оккупированном Мелитополе днем 7 июля прогремели взрывы. После “прилетов” горит аэродром.

Главные тезисы

  • В Мелитополе произошла серия взрывов, за которыми последовал масштабный пожар около аэропорта.
  • По информации очевидцев, произошли три точных “прилета” в условиях ракетной опасности.
  • Пожар охватил несколько локаций, больше всего дымится ближе к Каховскому шоссе.
  • В городе Мелитополь продолжаются взрывы, о чем свидетельствуют местные жители и видео происшествий.

"Бавовна" в Мелитополе: что известно

Три "прилета" по вражеским целям в Мелитополе произошли около 15.00.

В этот раз «бавовну» слышат уже почти в каждом районе города. Первый взрыв в 15.21 по характеру звука был похож на работу ПВО. А вот второй и третий уже прилеты. По сообщениям мелитопольцев, взрывы продолжаются. Аж земля двигается!

Как минимум, три точных прилета. Пока горит в трех локациях. Самая большая ячейка задымления ближе к Каховскому шоссе. Слышно, как по городу несутся кареты скорой помощи.

Позже появилось и видео пожаров в Мелитополе после “бавовны”.

Информацию о прилетах подтверждает и заявление коллаборанта Владимира Рогова. По его словам, в городе произошли три взрыва. Это случилось в условиях ракетной опасности. Как говорит "сопредседатель координационного совета" Общественной палаты России по интеграции "новых регионов", якобы ПВО оккупантов сбило 5 ракет HIMARS над Мелитополем.

Сразу два "прилета" зафиксировали во временно оккупированном РФ Донецке

3 июля в Донецке прогремела серия взрывов.

Местные жители сообщили о "детонации взрывоопасных предметов после обстрела Донецка". Позже в соцсети написали о повторном "прилете" в том же районе.

В то же время, так называемые "журналисты" сообщают, что, по предварительной информации, попадание было в районе улицы Светлого Пути — это граница Буденновского и Ленинского районов города.

Началась повторная детонация и разлет снарядов — говорится в сообщении одного из каналов.

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