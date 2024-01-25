В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок — видео

В селе Еловое под российским Красноярском горит предприятие на площади 1700 кв м. Здесь производят дорогостоящие аэролодки Alligator с авиационными двигателями.
Под Красноярском начался пожар на предприятии
В Еловом Емельяновском районе Красноярского края РФ горит производственный цех. В нем производят водные суда.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Компания "Аллигатор", завод которой горит, производит плоскодонные водные суда с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэролодок этого производителя достигает 4,4 млн руб.
В Туапсе горел НПЗ
В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ.
Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации вспышки.
Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.
Официально власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Российские Telegram-каналы пишут, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник. После чего начался пожар.
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