В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок — видео

Пожар
Читати українською
Источник:  online.ua

В селе Еловое под российским Красноярском горит предприятие на площади 1700 кв м. Здесь производят дорогостоящие аэролодки Alligator с авиационными двигателями.

Под Красноярском начался пожар на предприятии

В Еловом Емельяновском районе Красноярского края РФ горит производственный цех. В нем производят водные суда.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов. Пожар ликвидируют 27 человек. Около 40 человек эвакуированы.

Компания "Аллигатор", завод которой горит, производит плоскодонные водные суда с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэролодок этого производителя достигает 4,4 млн руб.

В Туапсе горел НПЗ

В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации вспышки.

Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Официально власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Российские Telegram-каналы пишут, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник. После чего начался пожар.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Второй удар. В оккупированном Донецке снова горит нефтебаза — видео
Нефтебаза
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Брянской области РФ вспыхнула нефтебаза после атаки дрона – видео
Пожар
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российском Туапсе ночью масштабно горела нефтебаза — видео
Туапсе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.