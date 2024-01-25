В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок — видео

В селе Еловое под российским Красноярском горит предприятие на площади 1700 кв м. Здесь производят дорогостоящие аэролодки Alligator с авиационными двигателями.

Под Красноярском начался пожар на предприятии

В Еловом Емельяновском районе Красноярского края РФ горит производственный цех. В нем производят водные суда.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

В Красноярском крае горит цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратов. Пожар ликвидируют 27 человек. Около 40 человек эвакуированы. Поделиться

Компания "Аллигатор", завод которой горит, производит плоскодонные водные суда с надувными и твердыми корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэролодок этого производителя достигает 4,4 млн руб.

В Туапсе горел НПЗ

В ночь на 25 января возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Роснефти" в Туапсе, расположенном в Краснодарском крае РФ.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы по выяснению всех обстоятельств происшествия. Поделиться

Позже глава Туапсинского района Сергей Бойко сообщил о локализации вспышки.

Местные жители сообщают о пролете нескольких БПЛА. Их видели до и после возгорания на нефтебазе.

Официально власти так и не назвали причину пожара на НПЗ. Российские Telegram-каналы пишут, что в полночь 25 января территорию "РН-Морской терминал Туапсе" атаковал один беспилотник. После чего начался пожар.